Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 15:00

Четыре яблока и щепотка корицы — пеку пышную шарлотку без сахара за 35 минут. Нежная вкуснятина без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру яблоки, яйца, муку и мед — взбиваю яйца с медом, добавляю муку и корицу, вмешиваю яблоки и запекаю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: шарлотка пышная, влажная, с карамельным вкусом меда и ароматом корицы — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и полезной выпечки без лишнего сахара.

Для приготовления вам понадобится: 4 яблока, 4 яйца, 2 стакана муки, 180 г меда, сахарная пудра для украшения, корица по вкусу. Яблоки очистите и нарежьте. Яйца взбейте с медом и корицей, добавьте муку и разрыхлитель. Вмешайте яблоки. Форму смажьте маслом, вылейте тесто. Выпекайте при 180 °C 35 минут. Остудите, посыпьте пудрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту шарлотку — даже те, кто не любит мед, просили добавки! Она получается нежной и ароматной. Кстати, вместо меда можно взять кленовый сироп. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Яблоки без червей: спасаем урожай в июле — защита от плодожорки, гусеницы не смогут отложить яйца
Общество
Яблоки без червей: спасаем урожай в июле — защита от плодожорки, гусеницы не смогут отложить яйца
Летом салат «Французский» делаю так: молодое яблочко, зеленый слой и йогуртово-чесночная заправка
Общество
Летом салат «Французский» делаю так: молодое яблочко, зеленый слой и йогуртово-чесночная заправка
Заливаю фрукты воздушным тестом — через 35 минут на столе абрикосовая шарлотка: пышная, влажная и тает во рту
Общество
Заливаю фрукты воздушным тестом — через 35 минут на столе абрикосовая шарлотка: пышная, влажная и тает во рту
Пироги с вареньем больше не пеку. Готовлю пышную шарлотку за 40 минут — нежная, воздушная как бисквит
Общество
Пироги с вареньем больше не пеку. Готовлю пышную шарлотку за 40 минут — нежная, воздушная как бисквит
Пирог-перевертыш с красной смородиной — вкуснятина к чаю для всей семьи: нежный, с ягодной кислинкой, тает во рту
Общество
Пирог-перевертыш с красной смородиной — вкуснятина к чаю для всей семьи: нежный, с ягодной кислинкой, тает во рту
яблоки
шарлотки
пироги
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели вытащили двух человек из искореженной машины в Ленобласти
Международные организации обвинили в «слепоте» из-за Энегодара
ВСУ без Starlink и признания Залужного: новости СВО к вечеру 12 июля
Приз для Иракли, новые фильмы, мнение об СВО: как живет актер Алексей Лукин
Четверо погибли при ударе БПЛА в Энергодаре
В ГД ответили, могут ли самозанятые претендовать на оплачиваемый больничный
Известная блогерша намекнула на замужество
Мужчину поймали на подпольной продаже бензина в российском регионе
Сотни человек эвакуировали из-за угрозы теракта в европейской стране
В ВС России раскрыли, почему «Бандероль» приходит по назначению
Врач раскрыл, что делать при ожоге медузы
В ЦИК раскрыли последние данные о подаче заявок на выборы в ГД
Силы ПВО сбили еще два дрона на подлете к Москве
Лондон, «Слова пацана», мнение об СВО: как живет актер Самойленко-младший
Водолазы нашли тело третьего мужчины, пропавшего после опрокидывания лодки
Назван истинный мотив Зеленского сменить кабмин Украины
Японский эксперт перечислила способы защиты кошек от стресса
Экс-нардеп ответил, кто может занять пост премьер-министра после Свириденко
Близкий к «кошельку» Зеленского чиновник может стать премьером Украины
Зеленский опубликовал фото с возможным кандидатом в премьеры Украины
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.