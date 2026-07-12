Четыре яблока и щепотка корицы — пеку пышную шарлотку без сахара за 35 минут. Нежная вкуснятина без хлопот

Четыре яблока и щепотка корицы — пеку пышную шарлотку без сахара за 35 минут. Нежная вкуснятина без хлопот

Беру яблоки, яйца, муку и мед — взбиваю яйца с медом, добавляю муку и корицу, вмешиваю яблоки и запекаю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: шарлотка пышная, влажная, с карамельным вкусом меда и ароматом корицы — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и полезной выпечки без лишнего сахара.

Для приготовления вам понадобится: 4 яблока, 4 яйца, 2 стакана муки, 180 г меда, сахарная пудра для украшения, корица по вкусу. Яблоки очистите и нарежьте. Яйца взбейте с медом и корицей, добавьте муку и разрыхлитель. Вмешайте яблоки. Форму смажьте маслом, вылейте тесто. Выпекайте при 180 °C 35 минут. Остудите, посыпьте пудрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту шарлотку — даже те, кто не любит мед, просили добавки! Она получается нежной и ароматной. Кстати, вместо меда можно взять кленовый сироп. Находка, а не рецепт!