КСИР ударил по крупному американскому объекту в Иордании Mehr: КСИР атаковал американскую авиабазу Аль-Азрак в Иордании

Элитные подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) атаковали авиабазу США Аль-Азрак, расположенную на территории Иордании, сообщило иранское агентство Mehr, не уточнив дату и время инцидента. По данным источника, в результате удара поражены несколько объектов.

Повреждения получили стоянка истребителей F-18, жилой комплекс для военнослужащих, а также крупный ангар с техникой и вооружением американских сил. Детали о возможных разрушениях или потерях среди личного состава пока не приводятся.

Американская сторона на момент публикации не дала официальных комментариев. Иран также не делал заявлений относительно этого инцидента.

Ранее сообщалось, что в районе иранской атомной электростанции «Бушер» активированы средства противовоздушной обороны. Это произошло на фоне продолжающихся ударов США по территории Ирана, которые были анонсированы американским президентом Дональдом Трампом.

До этого глава Белого дома указал, что американские военные продолжат наносить удары по Ирану вплоть до его личного распоряжения. С 8 июля Вашингтон провел несколько серий атак на иранские объекты, что вызвало ответные действия со стороны Тегерана.