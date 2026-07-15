В деле о гибели чемпиона Европы по боксу всплыла неожиданная деталь

В деле о гибели чемпиона Европы по боксу всплыла неожиданная деталь Отец боксера Карпачева назвал дочь кумы предполагаемой наводчицей ВСУ

Отец погибшего чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева Игорь Карпачев сообщил ТАСС новые подробности расследования гибели сына. По его словам, следствие установило личность женщины, которая, как он утверждает, передала украинским военным информацию о семье.

Кумы дочка. Звать Лена. Ее фамилия сейчас — Кислая. Она наводчица, навела [солдат ВСУ], — рассказал отец погибшего боксера.

Как пояснил Игорь Карпачев, женщина на протяжении длительного времени работала в магазине, принадлежавшем их семье. Сведения о ее предполагаемой причастности были получены в ходе следственных действий.

Отец боксера, которого удалось эвакуировать из населенного пункта Гришино, уже отмечал, что украинские военнослужащие расстреляли его сына. Вместе со спортсменом погибла его мать. Следствие считает, что к убийству семьи причастны военнослужащие ВСУ.

Ранее командир штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Дамир Чапаев указал, что украинские военные убили большое количество мирных жителей в селе Нововасильевка под Красноармейском. Он добавил, что в населенном пункте было очень много гражданских.