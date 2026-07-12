Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 15:35

Баклажаны больше не жарю. Готовлю по-грузински на зиму за час. Сметаем быстрее всех закаток

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру баклажаны, болгарский и острый перец, чеснок и зелень — обжариваю баклажаны до золотистой корочки, смешиваю с пряной заправкой из перца, чеснока и зелени, раскладываю по банкам и стерилизую.

Получается обалденная вкуснятина: баклажаны плотные, сочные, с пикантной острой заправкой и ярким ароматом чеснока и кинзы — идеально к картошке, мясу или как самостоятельная закуска. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и ароматной заготовки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг баклажанов, 2 ст. ложки соли (для баклажанов), 1 кг красного болгарского перца, 1 небольшой острый перец, 100 г чеснока, 50 г петрушки, 50 г кинзы, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли (для заправки), 4 ст. ложки уксуса 9%, 150 мл растительного масла (для жарки). Баклажаны нарежьте кружочками, посыпьте солью, оставьте на 1,5 часа. Перец и чеснок пропустите через мясорубку, добавьте зелень, соль, сахар и уксус. Баклажаны обжарьте до золотистой корочки. В банки слоями выложите баклажаны и заправку. Стерилизуйте 15–20 минут, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти баклажаны — даже те, кто не любит баклажаны, просили добавки! Заправка делает их невероятно ароматными. Кстати, вместо кинзы можно взять петрушку.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру баклажаны, брынзу и яйца — получается сочная запеканка по-болгарски, которую хочется готовить все лето
Общество
Беру баклажаны, брынзу и яйца — получается сочная запеканка по-болгарски, которую хочется готовить все лето
Перестала возиться с маслом и жаркой — запекаю конвертики из баклажанов с творогом и сыром. Вкуснее и полезнее
Общество
Перестала возиться с маслом и жаркой — запекаю конвертики из баклажанов с творогом и сыром. Вкуснее и полезнее
Можно ли продавать излишки урожая: закон, налоги и потребительские риски
Семья и жизнь
Можно ли продавать излишки урожая: закон, налоги и потребительские риски
Обычный пластиковый ящик творит чудеса на участке: полезные хитрости без лишних затрат
Общество
Обычный пластиковый ящик творит чудеса на участке: полезные хитрости без лишних затрат
Четыре яблока и щепотка корицы — пеку пышную шарлотку без сахара за 35 минут. Нежная вкуснятина без хлопот
Общество
Четыре яблока и щепотка корицы — пеку пышную шарлотку без сахара за 35 минут. Нежная вкуснятина без хлопот
баклажаны
овощи
рецепты
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели вытащили двух человек из искореженной машины в Ленобласти
Международные организации обвинили в «слепоте» из-за Энегодара
ВСУ без Starlink и признания Залужного: новости СВО к вечеру 12 июля
Приз для Иракли, новые фильмы, мнение об СВО: как живет актер Алексей Лукин
Четверо погибли при ударе БПЛА в Энергодаре
В ГД ответили, могут ли самозанятые претендовать на оплачиваемый больничный
Известная блогерша намекнула на замужество
Мужчину поймали на подпольной продаже бензина в российском регионе
Сотни человек эвакуировали из-за угрозы теракта в европейской стране
В ВС России раскрыли, почему «Бандероль» приходит по назначению
Врач раскрыл, что делать при ожоге медузы
В ЦИК раскрыли последние данные о подаче заявок на выборы в ГД
Силы ПВО сбили еще два дрона на подлете к Москве
Лондон, «Слова пацана», мнение об СВО: как живет актер Самойленко-младший
Водолазы нашли тело третьего мужчины, пропавшего после опрокидывания лодки
Назван истинный мотив Зеленского сменить кабмин Украины
Японский эксперт перечислила способы защиты кошек от стресса
Экс-нардеп ответил, кто может занять пост премьер-министра после Свириденко
Близкий к «кошельку» Зеленского чиновник может стать премьером Украины
Зеленский опубликовал фото с возможным кандидатом в премьеры Украины
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.