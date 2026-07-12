Баклажаны больше не жарю. Готовлю по-грузински на зиму за час. Сметаем быстрее всех закаток

Баклажаны больше не жарю. Готовлю по-грузински на зиму за час. Сметаем быстрее всех закаток

Беру баклажаны, болгарский и острый перец, чеснок и зелень — обжариваю баклажаны до золотистой корочки, смешиваю с пряной заправкой из перца, чеснока и зелени, раскладываю по банкам и стерилизую.

Получается обалденная вкуснятина: баклажаны плотные, сочные, с пикантной острой заправкой и ярким ароматом чеснока и кинзы — идеально к картошке, мясу или как самостоятельная закуска. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и ароматной заготовки без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг баклажанов, 2 ст. ложки соли (для баклажанов), 1 кг красного болгарского перца, 1 небольшой острый перец, 100 г чеснока, 50 г петрушки, 50 г кинзы, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли (для заправки), 4 ст. ложки уксуса 9%, 150 мл растительного масла (для жарки). Баклажаны нарежьте кружочками, посыпьте солью, оставьте на 1,5 часа. Перец и чеснок пропустите через мясорубку, добавьте зелень, соль, сахар и уксус. Баклажаны обжарьте до золотистой корочки. В банки слоями выложите баклажаны и заправку. Стерилизуйте 15–20 минут, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти баклажаны — даже те, кто не любит баклажаны, просили добавки! Заправка делает их невероятно ароматными. Кстати, вместо кинзы можно взять петрушку.