Захарова назвала боннские полномочия попирающими Дейтонское соглашение

Дейтонское соглашение грубо попирается так называемыми боннскими полномочиями, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые передает сайт ведомства, функции высокого представителя четко прописаны в приложении 10 Дейтона, которое не наделяет его какими-либо особыми правами, — он должен лишь выступать посредником для диалога между народами БиГ, а не подменять их власть и создавать напряженность.

Так называемые боннские полномочия нарушают все возможные положения Дейтонского соглашения. Мандат высокого представителя строго ограничен приложением 10 Дейтона, согласно которому ВП не обладает никакими чрезвычайными полномочиями. На него возложены функции международного посредника, который способствовал бы налаживанию диалога между представителями государствообразующих народов, — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что попытки Запада назначить американского дипломата Луиса Кришока на должность «временного высокого представителя» по Боснии и Герцеговине лишены правовой базы. По ее словам, навязывание внешнего управления противоречит суверенитету страны, а сам институт высокого представителя подлежит ликвидации.

До этого министр юстиции Республики Сербской Горан Селак заявил, что БиГ пора отказаться от внешнего управления и вернуть себе полный суверенитет. Так политик отреагировал на слова лидера «Союза независимых социал-демократов» Милорада Додика, который допустил ограничение власти преемника экс высокого представителя Кристиана Шмидта.