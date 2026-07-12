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12 июля 2026 в 15:07

Захарова жестко высказалась о назначении Кришока в Боснии и Герцеговине

Захарова: Кришок не имеет прав на пост в Боснии и Герцеговине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Попытки западных стран назначить американского дипломата Луиса Кришока «временным высоким представителем» по Боснии и Герцеговине не имеют юридических оснований, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что внешний протекторат несовместим с суверенитетом государства, а институт высокого представителя должен быть упразднен, передает сайт ведомства.

Попытки западных представителей в руководящем комитете Совета по выполнению мирного соглашения (РК СВМС) представить господина Л. Кришока в качестве «временного высокого представителя» не имеют под собой никаких правовых оснований, — отметила Захарова.

Ранее министр юстиции Республики Сербской Горан Селак заявил, что Босния и Герцеговина должна освободиться от внешнего управления и восстановить свой суверенитет. Таким образом он прокомментировал заявление лидера партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика о возможном ограничении полномочий преемника бывшего высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта.

Кроме того, Додик отметил, что европейские инстанции настаивают на введении Боснией и Герцеговиной визового режима для граждан России. Политик сообщил, что сербская сторона блокирует это требование, как ранее уже сделала в отношении антироссийских санкций.

Власть
Босния и Герцеговина
Мария Захарова
МИД РФ
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