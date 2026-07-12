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12 июля 2026 в 15:25

Захарова связала кризис в Боснии и Герцеговине с действиями Запада

Захарова: только СБ ООН может назначать высокого представителя по БиГ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Совет Безопасности ООН является единственным органом, который имеет полномочия назначать высокого представителя по Боснии и Герцеговине, заявила представитель МИД России Мария Захарова. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что такая роль СБ ООН закреплена Дейтонским мирным соглашением и многолетней практикой.

Хотели бы напомнить, что незаконное — в обход СБ ООН — продвижение группой западных представителей в РК СВМС на пост высокого представителя К. Шмидта привело Боснию и Герцеговину к самому глубокому за постконфликтный период кризису, что фактически поставило под угрозу безопасность в БиГ и регионе в целом, — отметила дипломат.

При этом Захарова заявила, что продвижение кандидатуры Кристиана Шмидта на пост высокого представителя в обход Совбеза ООН привело Боснию и Герцеговину к крупнейшему кризису за постконфликтный период. В МИД России также отметили, что продолжающиеся обсуждения назначения нового высокого представителя без участия СБ ООН могут негативно повлиять на стабилизацию ситуации в стране.

Ранее Захарова заявила, что общественность Сербии хорошо осведомлена о деятельности украинских властей. Так дипломат прокомментировала конференцию в Белграде, на которой выступил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. По словам Захаровой, антироссийские высказывания участников мероприятия не получили должной реакции со стороны сербских организаторов.

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МИД РФ
Мария Захарова
Босния и Герцеговина
СБ ООН
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