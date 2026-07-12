Врач раскрыл, что делать при ожоге медузы Главврач Булатов: при ожоге медузы важно промыть рану и растереть ее полотенцем

Поврежденное от ожога медузы место важно незамедлительно промыть соленой водой и удалить остатки стрекательных клеток, в которых остался токсин, заявил главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» Юрий Булатов в беседе с РИА Новости. Также можно использовать банковскую карту для удаления токсина либо воспользоваться махровым полотенцем.

Если медуза вас ужалила, то первое, что надо сделать, — промыть место ожога соленой водой. Нельзя промывать пресной водой, это усугубит неприятные симптомы. Затем следует удалить остатки выпущенных медузой стрекательных клеток, в которых находится токсин. Это можно сделать тонким пластиком — например, банковской картой, или же растереть место ожога жестким махровым полотенцем. Поможет и пинцет, — сказал врач.

Если жжение усиливается или не проходит, можно приложить лед к травмированному месту, а также принять антигистаминный препарат, отметил Булатов. Также важно пить больше воды и избегать прямых солнечных лучей.

Ранее 10-летнего мальчика ужалила на Мальдивах ядовитая медуза. Место укуса обработали цитрусом, из-за чего школьник отделался лишь испугом и ожогом на спине.

До этого россиян предупредили, где можно встретить медуз. Среди курортов оказались побережья Индии и Сицилии, Египет и Индонезия, а также курорты Черного моря.