Названа причина скопления медуз в Черном и Азовском морях Океанолог Станичный: скопление медуз на юге России связано с течением воды

Массовые скопления медуз в акватории Черного и Азовского морей связаны с течением воды и направлением ветра, сообщил в интервью РИА Новости заведующий отделом дистанционных методов исследований в Морском гидрофизическом институте Сергей Станичный. По словам океанолога, подобные скопления чаще всего наблюдаются в бухтах.

Это не выросла популяция, это просто скопления в отдельных районах за счет динамических процессов. Этому способствуют локальные течения, которые в первую очередь определяются ветром, — заявил Станичный.

Он уточнил, что при перемене ветра и течения скопления будут уменьшаться. Также специалист подчеркнул, что на отток медуз влияет изменение солености воды.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Черном и Азовском морях наблюдается рост популяции медуз. Отмечалось, что для этих морских обитателей теплая соленая вода является идеальным условием для активного размножения.

Также сообщалось, что ядовитая медуза вида португальский кораблик напала на 10-летнего российского мальчика на Мальдивах. Ребенок отдыхал на островах вместе с мамой, когда во время купания был ужален морской обитательницей.