Свириденко ушла в отставку с поста премьера Украины после слов Зеленского

Свириденко ушла в отставку с поста премьера Украины после слов Зеленского Свириденко заявила об уходе с поста премьер-министра Украины

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram-канале подтвердила свою отставку в воскресенье, 12 июля, после того как украинский глава Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в правительстве. По словам главы кабмина, она также обсудила с президентом дальнейшие планы.

Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство. <...> Обсудили с президентом также наши дальнейшие шаги, — написала она.

Ранее Зеленский предложил Свириденко возглавить новое направление в работе с одним из ключевых партнеров Киева. Глава государства пояснил, что обновление правительства связано с изменением политической стратегии страны.

Также он объявил о планах сменить руководство правоохранительных органов страны. Президент Украины также подчеркнул необходимость ускорить преобразования в госкомпаниях для подготовки к предстоящему зимнему периоду.

Кроме того, немецкие аналитики заявили, что санкции, первоначально направленные против России, при Зеленском все чаще применяются к украинским гражданам. По их мнению, ограничительные механизмы превращаются в орудие политической борьбы.