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12 июля 2026 в 09:00

Обычный пластиковый ящик творит чудеса на участке: полезные хитрости без лишних затрат

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Пластиковые ящики могут пригодиться на даче не только для хранения овощей. Опытные огородники давно нашли им десятки полезных применений, которые помогают защитить растения и сделать уход за грядками проще.

Перевернутым ящиком удобно прикрывать молодые саженцы от палящего солнца и сильного ветра. Чтобы его не унесло, достаточно прижать края кирпичами, а в прохладные дни сверху набросить ткань или солому для сохранения тепла.

Из таких ящиков легко сделать мини-грядки: застелите их пленкой, насыпьте грунт и посадите зелень, овощи или цветы. А если поставить ящик поверх свежих посевов, кошки не смогут разрыть землю, при этом вода во время полива свободно пройдет через отверстия.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь использует пластиковые ящики почти на каждой грядке. Она советует выбирать прочные модели с мелкой сеткой — они лучше защищают рассаду и служат не один сезон.

Ранее сообщалось, что после спила дерева многие сталкиваются с одной и той же проблемой: вокруг пня снова и снова появляется молодая поросль. Постоянно срезать побеги бесполезно — пока корни живы, они будут расти снова.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
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