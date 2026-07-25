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25 июля 2026 в 09:46

После дождя лучше подождать: привычка, из-за которой страдают ваши грядки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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После дождя так и хочется сразу привести грядки в порядок. Земля кажется мягкой и податливой, но именно в этот момент ее лучше оставить в покое. Спешка может навредить растениям и снизить будущий урожай.

При рыхлении влажная почва уплотняется, а корни начинают испытывать недостаток кислорода. Кроме того, нарушается естественное движение влаги в грунте, из-за чего поверхность быстро пересыхает и требует более частых поливов.

Проверить готовность земли просто: сожмите горсть почвы в ладони. Если она легко рассыпается, можно приступать к работе. Если образуется липкий комок, стоит подождать еще несколько дней.

Чтобы реже рыхлить грядки, используйте мульчу из травы, соломы или компоста слоем 5–7 см. А для обработки почвы лучше выбирать вилы — они меньше повреждают корни и сохраняют структуру грунта.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и заметила, что растения легче переносят жару, если не тревожить влажную почву после дождя. Еще один полезный совет: проводите рыхление ранним утром или вечером, когда земля не перегрета солнцем.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.

Проверено редакцией
растения
грядки
почва
урожай
полив
компост
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