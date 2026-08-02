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02 августа 2026 в 19:37

Томаты завяжут больше плодов: аптечные средства, о которых знают не все дачники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Получить богатый урожай томатов можно не только с помощью дорогих удобрений. Некоторые аптечные средства давно используют опытные дачники для укрепления растений и стимуляции образования завязей. Главное — соблюдать дозировку и не спешить смешивать разные составы.

За 2–3 дня до высадки рассаду можно опрыскать раствором из двух таблеток аспирина по 500 мг на 1 литр воды. Это помогает томатам легче перенести пересадку. Во время бутонизации используют борную кислоту: 1 г на 1 литр горячей воды для опрыскивания цветочных кистей. Она способствует сохранению завязей.

В период плодоношения некоторые огородники применяют раствор метронидазола — 3 таблетки по 250 мг на 10 литров воды для полива под корень. Обработки проводят отдельно друг от друга с интервалом не менее недели.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и советует сначала проверить любой раствор на одном-двух кустах. Если растения хорошо отреагировали, можно переходить к обработке остальных посадок. Главное — строго соблюдать рекомендованные пропорции.

Ранее сообщалось, что пырей способен превратить любую грядку в настоящую проблему, ведь его корни быстро разрастаются и возвращаются даже после прополки. Но у этого живучего сорняка есть слабое место — он не любит, когда ему перекрывают доступ к свету.

Проверено редакцией
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