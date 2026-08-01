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01 августа 2026 в 19:54

Крупные помидоры без лишних хлопот: три проверенных сорта для богатых грядок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие дачники уже сейчас присматривают сорта томатов для следующего сезона. Есть разновидности, которые ценят за крупные плоды, сладкий вкус и стабильный урожай. Среди них выделяют три сорта, заслужившие внимание огородников.

«Розовый слон» дает мясистые плоды весом 400–600 г с нежно-розовой кожицей и небольшим количеством семян. Кусты вырастают до 160–180 см, а помидоры хорошо переносят перевозку и редко трескаются.

«Алтайский» — один из самых ранних среди крупноплодных сортов. Урожай можно получить уже через 90–100 дней. Плоды весят 300–500 г, а невысокие кусты до 90 см не требуют сложной подвязки.

«Мазарини» порадует сладкими малиновыми томатами весом 500–700 г. Их отлично использовать для салатов и сока.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что правильный выбор сорта сильно влияет на урожай. Дополнительно перед посадкой изучайте особенности каждого томата и подбирайте место на участке с хорошим освещением.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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