Лишь 20 минут у плиты: салат «Халявка» на зиму станет любимым блюдом семьи

Лишь 20 минут у плиты: салат «Халявка» на зиму станет любимым блюдом семьи

Домашняя консервация остается лучшим способом сохранить сочность и пользу сезонных овощей до самого холодного времени года. Среди богатого разнообразия заготовок особое место занимает салат «Халявка» на зиму — универсальная овощная закуска, которая ценится за простоту приготовления и невероятный насыщенный вкус. Предлагаем три интересных рецепта этого популярных блюда, от проверенной классики до оригинальных вариаций с редкими ингредиентами.

Классическая «Халявка» с петрушкой и томатным соком

Традиционный вариант заготовки, где овощи тушатся в собственном соку, сохраняя приятную текстуру и насыщенный аромат.

Ингредиенты: понадобятся томаты (мясистые — 2 кг), сладкий болгарский перец (красный — 1 кг), морковь (свежая — 1 кг), репчатый лук (репчатый — 1 кг), подсолнечное масло (без запаха — 300 мл), сахар (белый — 300 г), столовый уксус (9% — 100 мл), соль (поваренная — 2 ст. л.), петрушка (свежая — 50 г).

Способ приготовления: все овощи тщательно промывают и очищают. Помидоры прокручивают через мясорубку или измельчают блендером в однородное пюре. Перец нарезают аккуратной соломкой, лук — полукольцами, а морковь натирают на крупной терке. Зелень петрушки мелко рубят ножом. В глубокую кастрюлю выкладывают овощную массу, добавляют масло, сахар, соль и тщательно перемешивают. Смесь доводят до кипения на среднем огне, после чего убавляют нагрев и тушат 25 минут под крышкой. За 5 минут до готовности вливают уксус и засыпают зелень. Горячий салат раскладывают по стерилизованным банкам, закатывают крышками и оставляют остывать под теплым пледом.

Пищевая ценность (на 100 г): 98 ккал.

БЖУ: 1,2 г / 5,4 г / 11,2 г.

Польза: томаты содержат мощный антиоксидант ликопин, укрепляющий сердечно-сосудистую систему.

Запеченная «Халявка» с баклажанами и яблочным уксусом

Лишь 20 минут у плиты: салат «Халявка» на зиму станет любимым блюдом семьи Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Редкий способ термической обработки — предварительное запекание овощей в духовке — придает блюду приятный дымный аромат и делает его менее жирным.

Ингредиенты: понадобятся баклажаны (средние — 1,5 кг), томаты (спелые — 1,5 кг), перец болгарский (желтый или красный — 1 кг), лук (репчатый — 800 г), яблочный уксус (6% — 120 мл), масло (растительное — 150 мл), сахар (песок — 200 г), соль (крупная — 2 ст. л.), кинза (свежая — 40 г).

Способ приготовления: баклажаны и болгарский перец целиком запекают в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут до мягкости. После остывания с них снимают кожицу и нарезают крупными кубиками. Помидоры нарезают дольками, а лук — тонкими кольцами. В сотейнике соединяют запеченные и свежие овощи, заправляют маслом, солью и сахаром. Массу доводят до кипения и томят на минимальном огне всего 15 минут, чтобы овощи не потеряли форму. В конце добавляют нашинкованную кинзу и мягкий яблочный уксус. Насыщенный салат «Халявка» на зиму фасуют по сухим банкам, герметично закупоривают и укутывают до полного остывания.

Пищевая ценность (на 100 г): 76 ккал.

БЖУ: 1,1 г / 3,8 г / 9,5 г.

Польза: баклажаны помогают выведению лишней жидкости и снижению уровня холестерина.

Пикантная «Халявка» с зелеными томатами и физалисом

«Халявка» на зиму — готовим вкуснейшую закуску в виде салата из овощей и зелени Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Необычный рецепт с редким ингредиентом — овощным физалисом, который придает заготовке приятную фруктовую нотку и легкую желейную структуру.

Ингредиенты: понадобятся томаты (зеленые или бурые — 1 кг), физалис (овощной — 1 кг), перец (зеленый болгарский — 1 кг), морковь (натертая — 1 кг), лук (красный — 1 кг), масло (растительное — 250 мл), сахар (песок — 250 г), уксус (столовый 9% — 90 мл), соль (поваренная — 2 ст. л.), укроп (свежий — 60 г).

Способ приготовления: физалис освобождают от чехликов и бланшируют в кипятке 2 минуты, чтобы удалить восковой налет, после чего разрезают на четвертинки. Зеленые помидоры шинкуют тонкими дольками, перец — соломкой, лук — полукольцами. Овощи перемешивают в емкости с толстым дном, добавляют растительное масло, соль и сахар. Смесь выдерживают 1 час при комнатной температуре для выделения сока. Затем емкость ставят на плиту, доводят до кипения и варят 30 минут на умеренном огне. За 3 минуты до окончания тушения вводят измельченный укроп и уксус. Оригинальная «Халявка» на зиму раскладывается по стерильным емкостям и укутывается теплым одеялом.

Пищевая ценность (на 100 г): 88 ккал.

БЖУ: 1,0 г / 4,6 г / 10,8 г.

Польза: физалис богат пектином, который связывает и выводит токсины из организма.

Аппетитный салат «Халявка» на зиму позволяет легко разнообразить повседневное меню и сэкономить время на приготовлении сложных гарниров.

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