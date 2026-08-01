Вторая волна посадок в августе: что еще можно посеять и успеть собрать

Вторая волна посадок в августе: что еще можно посеять и успеть собрать

Август — не повод закрывать сезон, а время для новой посадочной кампании: короткий световой день и прохладные ночи создают идеальные условия для скороспелых культур.

Почему август — второй шанс для урожая

Многие дачники ошибочно считают, что после сбора первого урожая грядки нужно оставить под пар до следующей весны, но опытные растениеводы знают: список культур для повторных посадок в августе включает все холодостойкие и скороспелые виды, которые успевают набрать силу за 30–50 дней. Главное правило простое: выбирать сорта с коротким сроком созревания и не бояться легких заморозков, которые многие овощи спокойно переносят.

Есть и практическая выгода в такой стратегии: пока весной грядки часто простаивают из-за холодной почвы и риска возвратных заморозков, в августе земля уже прогрета за лето, а значит, всходы появляются быстрее и дружнее, без риска загнить в холодной сырой земле. Кроме того, вредители к концу лета частично уходят на зимовку или снижают активность, поэтому молодые всходы второй волны реже страдают от тех же насекомых, что атаковали грядки в мае и июне.

Что посадить в августе для второго урожая — вопрос, который волнует каждого, кто хочет продлить сезон свежих овощей на столе. Распределим культуры по группам: зелень, корнеплоды, бобовые и овощи, требующие особого подхода, а также разберемся, какие агротехнические приемы помогут получить максимум с каждой грядки и при каких условиях огурцы в августе дают второй урожай.

Листовая зелень: салат, шпинат, рукола, петрушка, укроп

Зелень для посева в августе — самый простой и благодарный вариант, потому что почти все листовые культуры холодостойки и не требуют длительного вегетационного периода. Их можно сеять и по краям грядок, где освободилось место после уборки чеснока или ранней картошки, — площадь для зелени не обязана быть большой.

Вот примерный список культур для повторных посадок в августе:

Салат — созревает за 25–35 дней, переносит заморозки до -2 градусов, можно сеять до середины августа.

Шпинат — один из самых холодостойких видов, всходит уже при температуре +4 градуса, урожай готов через 20–30 дней.

Рукола — растет очень быстро, первую срезку делают уже через 20–25 дней после посева.

Петрушка — при посеве в августе успевает дать зелень до октября, а корневая система нередко зимует под укрытием.

Укроп — всходит через 7–10 дней, срезку начинают спустя 30–35 дней, отлично подходит для повторного посева каждые 2 недели.

Эта группа культур позволяет закрыть потребность в свежей зелени практически до самых заморозков, а при наличии парника или тоннеля — и дольше. Если укрыть грядку с зеленью двойным слоем нетканого материала на дугах, срок сбора можно продлить еще на 2–3 недели даже после первых ночных заморозков. Теперь, когда вы знаете, что посадить в августе для второго урожая, проводить остаток дачного сезона на участке становится все интереснее.

Вторая волна посадок в августе: что еще можно посеять и успеть собрать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Корнеплоды: редис, дайкон и китайская редька

Редис и дайкон в августе — классика повторных посадок, потому что оба корнеплода не любят долгий световой день и жару, из-за которых стрелкуются и грубеют. С приходом августа день сокращается, и растения формируют плотный сочный корнеплод без риска ухода в цвет.

Вот список культур для повторных посадок в августе:

Редис — созревает за 18–25 дней, сеять можно вплоть до конца августа в средней полосе.

Дайкон — вегетационный период 45–60 дней, посев проводят с конца июля до второй декады августа, чтобы успеть до заморозков.

Китайская редька (лоба) — по срокам близка к дайкону, но более устойчива к недостатку влаги и хранится лучше, чем редис.

Все три культуры любят рыхлую легкую почву без свежей органики — избыток азота провоцирует ветвление корня и снижает лежкость. Перед посевом полезно перекопать грядку на глубину штыка лопаты и внести немного древесной золы: она снабжает растения калием и фосфором, которые особенно важны для формирования плотного, а не пустотелого корнеплода. Загущенные посевы обязательно нужно прореживать уже на стадии первого настоящего листа, иначе корнеплоды вырастут мелкими и деформированными из-за конкуренции за питание и свет.

Листовая зелень: салат, шпинат, рукола, петрушка, укроп Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Бобовые: горох созревает за 45–50 дней

Горох — культура, о которой часто забывают при повторных посадках, а зря: он созревает за 45–50 дней и прекрасно переносит первые осенние холода. Посеянный в первой декаде августа горох успевает дать лопатки к концу сентября, а сама культура за счет клубеньковых бактерий на корнях обогащает почву азотом, что особенно полезно перед посадкой чеснока или озимых культур на этом же месте.

Для августовского посева лучше выбирать низкорослые сахарные сорта — им не нужна высокая опора, а урожай формируется дружно и почти одновременно, что удобно для одной-двух сборок перед устойчивыми холодами. Семена перед посевом стоит на несколько часов замочить в теплой воде — это ускорит появление всходов на 2–3 дня, что в условиях сокращающегося светового дня августа становится особенно ценным запасом времени.

Огурцы: только партенокарпические гибриды

Огурцы в августе второй урожай дают только при одном условии — если для посадки выбраны партенокарпические гибриды, а не пчелоопыляемые сорта. Партенокарпики завязывают плоды без участия насекомых, за счет чего огурцы в августе дают стабильный второй урожай даже в прохладную и дождливую погоду конца лета, когда пчелы малоактивны.

Партенокарпические гибриды не образуют горьких плодов и не нуждаются в опылении насекомыми.

Первые огурцы можно собирать уже через 38 дней после появления всходов.

Посадку лучше проводить в теплице или под временным укрытием, чтобы защитить всходы от возможных ночных перепадов температуры.

Растения женского типа цветения дают завязь на каждом узле, поэтому даже небольшая грядка способна порадовать обильным сбором.

Такой подход позволяет получить второй, а иногда и третий сбор огурцов как быстрорастущих овощей для августа буквально до самого октября.

Вторая волна посадок в августе: что посеять и успеть собрать до холодов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кабачки ранних сортов: через 38–45 дней

Кабачки ранних сортов формируют первые плоды через 38–45 дней после всходов, поэтому посев в первой половине августа — еще вполне реальная затея для регионов с теплой осенью. Выбирайте кустовые скороспелые сорта и высаживайте рассадой, а не семенами прямо в грунт — это сэкономит 7–10 дней вегетации и повысит шансы получить урожай до устойчивых холодов.

Рассаду кабачков лучше готовить в отдельных стаканчиках объемом не менее 0,5 литра, потому что корневая система у этой культуры чувствительна к пересадке и при повреждении корней растение может на неделю остановиться в росте. На постоянное место рассаду переносят в возрасте 12–15 дней, когда сформируются 2-3 настоящих листа, и сразу мульчируют грядку — это сохранит влагу и защитит корни от перепадов температуры в прохладные августовские ночи.

Пекинская капуста и лук на зелень

Пекинская капуста при летнем посеве раскрывает весь свой потенциал: в отличие от весенней посадки, августовская почти не стрелкуется из-за короткого дня, а сама культура формирует плотный кочан за 45–55 дней. Важно не загущать посадки — между растениями оставляют не менее 25–30 см, иначе кочаны получаются рыхлыми и мелкими из-за нехватки света и питания.

Лук на зелень (перо) можно высаживать севком практически весь август — при доращивании в открытом грунте зелень готова через 20–25 дней, а при недостатке времени до заморозков посадку переносят под пленочное укрытие. Для августовской посадки подойдет даже мелкий севок, который обычно откладывают в сторону при весенней посадке: за короткий срок вегетации он успевает дать нежное сочное перо без формирования крупной луковицы.

Вторая волна посадок в августе: что еще можно посеять и успеть собрать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно успеть посеять до осени: короткий чек-лист

Чтобы не запутаться в сроках, держите под рукой простой ориентир по датам посева в средней полосе:

До 5 августа — дайкон, китайская редька, кабачки, горох. До 10–15 августа — огурцы-партенокарпики, пекинская капуста, редис. До 20 августа — салат, шпинат, рукола, лук на перо. До конца августа — укроп, петрушка (для срезки до заморозков).

Такой список повторных посадок в августе помогает распределить работу на грядках равномерно и не упустить оптимальные сроки для каждой культуры.

Не забудьте о поливе: во второй половине лета почва прогрета, но осадков часто меньше, поэтому всходам скороспелых культур нужен регулярный, но умеренный полив, особенно в первые 7–10 дней после посева. Поливать лучше рано утром или вечером, чтобы вода успела впитаться в почву, а не испарилась под дневным солнцем, а после каждого полива грядку желательно слегка взрыхлить — это разрушит земляную корку и улучшит доступ воздуха к корням молодых растений.

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