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09 июля 2026 в 09:09

Как не потерять урожай малины: простые июльские хитрости для садоводов

Почему малине нужно ваше внимание в июле? Почему малине нужно ваше внимание в июле? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Ягода-малина — та самая ягодка, которая с детства нас манила своим ароматом и сладостью, но за эту щедрость она требует внимания. Без ухода малина быстро загущается, побеги отнимают друг у друга питание, ягоды мельчают и теряют вкус.

Почему малине нужно ваше внимание в июле?

В июле ситуация обостряется: побеги активно растут, кусты густеют, а жуки начинают портить урожай. Если не вмешаться вовремя, даже сильные кусты малины дадут слабый результат.

Потому главная задача июля для ответственного садовода — перераспределить силы растения. Нормировка побегов — ключевой прием, который напрямую влияет на размер и вкус ягод. Когда лишние побеги убраны, малина не тратит ресурсы на зелень, а направляет питание в плодоношение. Куст лучше проветривается, быстрее просыхает после дождя, снижается риск грибковых болезней и нашествия вредителей. При загущении же создается идеальная среда для жуков и личинок, которые повреждают бутоны и ягоды.

Отдельная проблема — малинный жук. Это небольшой серо-коричневый вредитель, который откладывает яйца в цветки и завязи. В результате внутри ягод появляются личинки, а сама малина становится непригодной для еды. Июль — время, когда борьба с жуками особенно важна, потому что цикл их развития уже запущен.

Перед практическими шагами важно помнить: все действия нужно проводить регулярно, а не разово — только тогда малина даст стабильный результат.

Как не потерять урожай малины: простые июльские хитрости для садоводов Как не потерять урожай малины: простые июльские хитрости для садоводов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Нормировка побегов малины: что убрать в первую очередь

Чтобы куст «работал» на урожай, а не на лишнюю зелень, действуйте так:

  1. Оставляйте не более 6–8 сильных побегов на один куст, остальные вырезайте у самой земли без пеньков.

  2. Удаляйте все слабые, тонкие, искривленные побеги — они не дадут крупных ягод, но заберут питание.

  3. Вырезайте побеги, растущие внутрь куста, чтобы улучшить освещение и проветривание.

  4. Сразу после плодоношения убирайте двухлетние побеги — они уже не принесут урожая.

  5. Соблюдайте расстояние между побегами не менее 10–15 см — это снижает риск появления жуков и болезней.

  6. После обрезки обязательно полейте кусты и внесите золу или калийно-фосфорную подкормку.

Июльский уход за малиной: нормировка побегов и борьба с малинным жуком Июльский уход за малиной: нормировка побегов и борьба с малинным жуком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Борьба с малинным жуком и другими ползучими вредителями

Малинный жук — не единственный враг малины, но самый заметный в период плодоношения. Действовать против наглых насекомых нужно комплексно:

  1. Рано утром стряхивайте жуков с кустов на ткань или пленку, затем уничтожайте.

  2. Опрыскивайте малину настоями пижмы, полыни, чеснока или табака — они отпугивают жуков.

  3. Применяйте биопрепараты (например, на основе бактерий или грибов) до и после цветения.

  4. Регулярно собирайте поврежденные ягоды, не оставляйте их на кусте или на земле.

  5. Осенью перекапывайте почву — часть жуков зимует в верхнем слое грунта.

  6. Следите за другими вредителями: тля высасывает соки из побегов, паутинный клещ ослабляет листья, галлица повреждает стебли — при первых признаках используйте биозащиту.

Общий совет на июль для дачников простой, но рабочий: малина любит свет, воздух и контроль. Регулярно осматривайте кусты, держите побеги в норме, не допускайте загущения и не игнорируйте первых жуков. Тогда малина вас щедро отблагодарит — ягоды будут крупными, чистыми и по-настоящему сладкими.

Ранее мы рассказывали об уходе за малиной в начале лета: проверьте себя — вы все успели?

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вредители в саду
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
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