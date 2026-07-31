Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 10:43

Садовод раскрыла секреты обрезки ягодных культур

Садовод Самойлова рекомендовала обрезать малину и смородину в августе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Обрезку черной смородины и малины не следует откладывать на осень, рассказала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, процедуру нужно проводить в августе — сразу после того, как снят последний урожай.

У черной смородины мы всегда проводим кардинальную обрезку, потому что только у нее ветки стареют быстро. Все остальные виды смородины не нуждаются в такой радикальной мере — у них удаляют только те ветки, что лежат на земле, поломались или мешают проходу, — пояснила Самойлова.

Садовод подчеркнула, что отличить старые побеги от молодых просто: первые имеют черный цвет коры, тогда как новые — светло-коричневые или коричневые. Ошибиться здесь сложно, отметила специалист.

Старые, уже отплодоносившие ветки малины необходимо срезать на уровне земли, не оставляя пеньков. В противном случае, по словам садовода, оставшиеся пеньки превратятся в «отель для вредителей».

Поскольку старые ветки постепенно отмирают, они тянут на себя все соки, и страдают молодые побеги, которые будут плодоносить в новом году. Поэтому мы сразу удаляем старые, перераспределяя питание только в молодые побеги для богатого урожая в следующем сезоне, — отметила Самойлова.

Ранее Самойлова рассказала NEWS.ru, что в августе дачники могут успеть посеять сидераты, которые оздоровят почву и помогут в борьбе с вредителями. Она рекомендовала обратить внимание на быстрорастущие горчицу и рожь.

Общество
садоводы
советы огородникам
малина
черная смородина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турэксперт призвала россиян не строить иллюзий по поводу виз в Испанию
Боррель отреагировал на желание Италии исключить Испанию из Шенгена
СК России завел дело о хищениях на закупках противогололедных реагентов
Суд вынес приговор мужчине, который стрелял по детям на площадке
Психолог объяснила, в чем основная польза звукотерапии
Медведчук оценил итоги визита Зеленского в США
В Петербурге откроют еще одно здание Кунсткамеры
В РЖД раскрыли финансовое положение компании
Путин выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Едешко
Кинолог назвал неочевидные причины постоянного вылизывания у собак
Погода в Москве в субботу, 1 августа: слабый ветер, жара до +29 и Солнце
В ДНР рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ на автобус
Врач ответил, как отличить тепловой удар от отравления
Путин встретился с главой РЖД
Лукашенко подарили большую скульптуру коровы
В Прикамье убрали незаконную свалку на территории памятника природы
Силовики задержали под Белгородом вооруженных до зубов сотрудников ЧОП
В Перми вынесли приговор юноше по делу о подготовке теракта
Адвокат Дурова ответил на вопрос о расследовании дела во Франции
Европейские политики начали «прятаться» от Трампа из-за Ирана
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.