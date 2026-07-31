Садовод раскрыла секреты обрезки ягодных культур

Обрезку черной смородины и малины не следует откладывать на осень, рассказала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, процедуру нужно проводить в августе — сразу после того, как снят последний урожай.

У черной смородины мы всегда проводим кардинальную обрезку, потому что только у нее ветки стареют быстро. Все остальные виды смородины не нуждаются в такой радикальной мере — у них удаляют только те ветки, что лежат на земле, поломались или мешают проходу, — пояснила Самойлова.

Садовод подчеркнула, что отличить старые побеги от молодых просто: первые имеют черный цвет коры, тогда как новые — светло-коричневые или коричневые. Ошибиться здесь сложно, отметила специалист.

Старые, уже отплодоносившие ветки малины необходимо срезать на уровне земли, не оставляя пеньков. В противном случае, по словам садовода, оставшиеся пеньки превратятся в «отель для вредителей».

Поскольку старые ветки постепенно отмирают, они тянут на себя все соки, и страдают молодые побеги, которые будут плодоносить в новом году. Поэтому мы сразу удаляем старые, перераспределяя питание только в молодые побеги для богатого урожая в следующем сезоне, — отметила Самойлова.

Ранее Самойлова рассказала NEWS.ru, что в августе дачники могут успеть посеять сидераты, которые оздоровят почву и помогут в борьбе с вредителями. Она рекомендовала обратить внимание на быстрорастущие горчицу и рожь.