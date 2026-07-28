Смотрите только на ствол: признак хорошего саженца, который многие пропускают

Многие садоводы годами ждут урожая, а потом выясняют, что купили обычный дичок вместо сортового дерева. Избежать такой ошибки проще, чем кажется, — достаточно внимательно осмотреть саженец перед покупкой.

Главный признак привитого растения — небольшое утолщение или изгиб в нижней части ствола, рядом с корневой шейкой. В этом месте кора может отличаться по цвету и быть слегка шероховатой на ощупь. Иногда остается тонкий горизонтальный шрам — след от выполненной прививки.

Осматривайте саженец при хорошем освещении. У качественно привитого дерева ветви начинают формироваться выше места соединения подвоя и привоя. Даже при покупке в питомнике не стоит пренебрегать проверкой — она займет всего пару минут, но избавит от неприятных сюрпризов в будущем.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда проверяет место прививки перед покупкой саженцев. Дополнительно обращайте внимание на корневую систему — она должна быть хорошо развитой, без сухих и поврежденных участков.

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