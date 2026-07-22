Помидоры целые до осени: хитрость дачников против трещин на плодах

Помидоры целые до осени: хитрость дачников против трещин на плодах

Растрескавшиеся помидоры — частая проблема в разгар лета, когда урожай уже начинает созревать. Но избежать этой неприятности можно без сложных средств. Главное — не допускать резких перепадов влажности.

Чаще всего томаты лопаются после сильной засухи и обильного полива. Растение быстро набирает воду, мякоть увеличивается, а кожица не успевает растянуться. Поэтому лучше поливать кусты регулярно, но небольшими порциями.

Поможет и мульча из соломы, травы или компоста — она сохраняет влагу и защищает почву от перегрева. При выборе семян стоит отдавать предпочтение сортам, устойчивым к растрескиванию. Во время созревания плодов важно добавить калийные подкормки, которые укрепляют кожицу томатов.

Если трещины уже появились, поврежденные плоды лучше снять и использовать сразу. Остальные помидоры при правильном уходе смогут дозреть без новых повреждений.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда мульчирует грядки с томатами. Она советует поливать растения только под корень и делать это утром или вечером, когда влага меньше испаряется.

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