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22 июля 2026 в 17:10

Помидоры целые до осени: хитрость дачников против трещин на плодах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Растрескавшиеся помидоры — частая проблема в разгар лета, когда урожай уже начинает созревать. Но избежать этой неприятности можно без сложных средств. Главное — не допускать резких перепадов влажности.

Чаще всего томаты лопаются после сильной засухи и обильного полива. Растение быстро набирает воду, мякоть увеличивается, а кожица не успевает растянуться. Поэтому лучше поливать кусты регулярно, но небольшими порциями.

Поможет и мульча из соломы, травы или компоста — она сохраняет влагу и защищает почву от перегрева. При выборе семян стоит отдавать предпочтение сортам, устойчивым к растрескиванию. Во время созревания плодов важно добавить калийные подкормки, которые укрепляют кожицу томатов.

Если трещины уже появились, поврежденные плоды лучше снять и использовать сразу. Остальные помидоры при правильном уходе смогут дозреть без новых повреждений.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда мульчирует грядки с томатами. Она советует поливать растения только под корень и делать это утром или вечером, когда влага меньше испаряется.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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