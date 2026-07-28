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28 июля 2026 в 11:46

Дачникам рассказали, какие сидераты сеять на грядки в августе

Садовод Самойлова: горчица и рожь помогут почве в августе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В августе дачники могут успеть посеять сидераты, которые не только оздоровят почву, но и помогут в борьбе с вредителями, рассказала NEWS.ru cадовод и блогер Светлана Самойлова. Она рекомендовала обратить внимание на быстрорастущие горчицу и рожь. При этом эксперт предупредила: если рожь действительно снижает численность проволочника, то полностью избавиться от него лишь с помощью сидератов не получится — потребуется комплекс мер.

Считается, что рожь помогает справиться с проволочником, он не пропадет с огорода в целом, но его популяция несколько уменьшится, поскольку с этим вредителем нужно проводить комплексные меры борьбы, — сказала Самойлова.

Чтобы посеять горчицу — самый быстрорастущий сидерат, нужно разровнять грядку граблями, рассыпать семена, слегка присыпать их землей и пролить водой, рассказала садовод. Для ускорения прорастания и защиты от птиц садовод рекомендует накрыть грядку нетканым материалом на два-три дня. Всходы, по ее словам, появляются очень быстро.

Ранее агроном Леонид Суровцев рассказал журналистам, что отвлекать птиц от урожая рекомендуется с помощью кормушек и поилок — это лучший и наиболее гуманный метод. По его словам, категорически нельзя использовать ядохимикаты, петарды, ракетницы, силки и ловушки, которые могут серьезно навредить животным.

Общество
советы огородникам
горчица
рожь
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