Дачникам рассказали, какие сидераты сеять на грядки в августе

В августе дачники могут успеть посеять сидераты, которые не только оздоровят почву, но и помогут в борьбе с вредителями, рассказала NEWS.ru cадовод и блогер Светлана Самойлова. Она рекомендовала обратить внимание на быстрорастущие горчицу и рожь. При этом эксперт предупредила: если рожь действительно снижает численность проволочника, то полностью избавиться от него лишь с помощью сидератов не получится — потребуется комплекс мер.

Считается, что рожь помогает справиться с проволочником, он не пропадет с огорода в целом, но его популяция несколько уменьшится, поскольку с этим вредителем нужно проводить комплексные меры борьбы, — сказала Самойлова.

Чтобы посеять горчицу — самый быстрорастущий сидерат, нужно разровнять грядку граблями, рассыпать семена, слегка присыпать их землей и пролить водой, рассказала садовод. Для ускорения прорастания и защиты от птиц садовод рекомендует накрыть грядку нетканым материалом на два-три дня. Всходы, по ее словам, появляются очень быстро.

Ранее агроном Леонид Суровцев рассказал журналистам, что отвлекать птиц от урожая рекомендуется с помощью кормушек и поилок — это лучший и наиболее гуманный метод. По его словам, категорически нельзя использовать ядохимикаты, петарды, ракетницы, силки и ловушки, которые могут серьезно навредить животным.