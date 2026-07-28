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28 июля 2026 в 12:27

Непогода на Украине обесточила более 200 населенных пунктов

Грозы и порывы ветра оставили без электроэнергии 228 населенных пунктов Украины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В результате разгула стихии на западе и севере Украины без электроснабжения остались 228 населенных пунктов, сообщила во вторник, 28 июля, национальная энергокомпания «Укрэнерго». По данным оператора, утренние грозы, град и шквалистый ветер привели к полным или частичным отключениям в пяти областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской и Полтавской.

Из-за неблагоприятных погодных условий (грозы, град, порывы ветра) утром полностью или частично обесточены 228 населенных пунктов в пяти областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской и Полтавской, — следует из сообщения.

Ранее в Красноярском крае было зафиксировано 59 лесных пожаров, которые охватили площадь около 600 тыс. гектаров. С начала года в регионе произошло более тысячи природных пожаров — это в два раза больше, чем в прошлом году. Причиной возгораний стали сухие грозы. В тушении участвовали специалисты из девяти регионов, в том числе аэромобильная бригада регионального МЧС.

До этого в Тбилиси и других населенных пунктах Грузии произошло массовое отключение электроэнергии. Многие жители сообщали о перебоях со светом, а у некоторых операторов связи наблюдались сбои в работе мобильной сети.

Европа
Украина
электроснабжение
стихии
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