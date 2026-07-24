Электричество внезапно пропало в Грузии

В столице Грузии и других населенных пунктах страны зафиксировано массовое отключение электроэнергии, передает корреспондент ТАСС. Многие жители Тбилиси сообщают о перебоях со светом, а у некоторых операторов связи наблюдаются сбои в работе мобильной сети.

По данным местных СМИ, без электричества осталась практически вся территория Грузии, однако на момент публикации официального подтверждения этой информации не поступало. Причины отключения пока не называются.

Ожидается, что в ближайшее время ситуация прояснится. Жителям рекомендуется следить за информацией от местных властей и энергоснабжающих компаний.

Ранее сообщалось, что значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электроснабжения в результате аварийного отключения. Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов в своих социальных сетях информировал, что отключение затронуло обширные территории.

До этого больше шести тысяч жилых домов остались без света из-за урагана и ливней в Алтайском крае. По информации МЧС РФ по региону, сильнее всего, стихия бушевала на территории Краснощековского и Чарышского районов.