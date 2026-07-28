Мужчина открыл огонь по автомобилю и подстрелил ребенка Восьмилетний ребенок пострадал при стрельбе по автомобилю в Липецке

В Липецке восьмилетний мальчик получил ранение бедра в результате стрельбы по автомобилю, подозреваемый взят под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону в МАКСе. Против мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением оружия и его незаконное приобретение.

В Липецке задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве с применением оружия, в результате которого пострадал ребенок, — говорится в сообщении.

Мужчина открыл стрельбу в сторону проезжей части. В результате обстрела был поврежден автомобиль, внутри которого находились трое детей. Брат и сестра пострадавшего мальчика получили травмы от осколков разбитого стекла.

После происшествия подозреваемый попытался скрыться. Его личность и местонахождение были установлены сотрудниками уголовного розыска.

Ранее сообщалось, что водитель открыл стрельбу, предположительно из травматического пистолета, по машине скорой помощи в Санкт-Петербурге. Уточнялось, что владелец черного Chevrolet Lacetti не смог разъехаться с медиками. После этого он вышел из автомобиля и начал конфликт.