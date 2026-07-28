Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 12:34

Мужчина открыл огонь по автомобилю и подстрелил ребенка

Восьмилетний ребенок пострадал при стрельбе по автомобилю в Липецке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Липецке восьмилетний мальчик получил ранение бедра в результате стрельбы по автомобилю, подозреваемый взят под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону в МАКСе. Против мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением оружия и его незаконное приобретение.

В Липецке задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве с применением оружия, в результате которого пострадал ребенок, — говорится в сообщении.

Мужчина открыл стрельбу в сторону проезжей части. В результате обстрела был поврежден автомобиль, внутри которого находились трое детей. Брат и сестра пострадавшего мальчика получили травмы от осколков разбитого стекла.

После происшествия подозреваемый попытался скрыться. Его личность и местонахождение были установлены сотрудниками уголовного розыска.

Ранее сообщалось, что водитель открыл стрельбу, предположительно из травматического пистолета, по машине скорой помощи в Санкт-Петербурге. Уточнялось, что владелец черного Chevrolet Lacetti не смог разъехаться с медиками. После этого он вышел из автомобиля и начал конфликт.

Регионы
Липецкая область
стрельба
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онколог предупредил об опасности аромасвечей
Пропавших людей на лодке на Чукотке нашли
«Чертово безумие»: основатель Pink Floyd осудил курс Европы
Диетолог рассказал о ягоде, замедляющей старение организма
В посольстве раскрыли, сколько россиян пострадали от землетрясения на Косю
Раскрыто, как Германия готовится к торговой войне с Китаем
В Москве продлили домашний арест сбившему актрису Добромилову мотоциклисту
Автор советских хитов раскрыл правду о завершении концертной деятельности
Россиянам назвали главный признак вирусного гепатита
«Доктор мозг» оказался растлителем: детского психолога осудили за насилие над особенными детьми
Дерматолог ответила, какую одежду лучше выбирать летом
«Становится своим»: эксперт раскрыл пошаговую схему вербовки детей в Сети
«Киев перешел все границы»: в ЕС ожидают ответ Ирана на атаку Украины
Пенсионерка получит 266 тыс. рублей после падения на наледи
«Никогда не юлили»: Лукашенко разъяснил отношения между Белоруссией и США
Появились кадры столкновения автобуса с деревом на юге Москвы
Менее половины пользователей смогли отличить голос ИИ от реального
СК взял на контроль дело по атаке ВСУ на автобус в ДНР
Военэксперт ответил, как снизить число атак ВСУ на мирные объекты России
Картельный сговор АЗС? ФАС нашла причину роста цен на топливо в России
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.