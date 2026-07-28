«Будут кризисными»: политолог о действиях Трампа в отношении ООН Политолог Дудаков: Трампу сейчас не до реформирования отношений с ООН

Президент США Дональд Трамп в настоящее время не имеет возможности уделить внимание реформированию отношений с ООН, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Белый дом не сможет прийти к взаимопониманию с организацией как минимум до момента смены власти.

Что касается взаимоотношений США и ООН, то они будут оставаться кризисными, пока Трамп у власти. Как мы знаем, американцы уже постепенно сокращают финансирование организации и нередко ее критикуют. Из некоторых структур, в частности из Всемирной организации здравоохранения и Комиссии по правам человека, представители администрации Трампа уже вышли. Однако каких-то других программ реформирования или изменений этой структуры мы сейчас не видим. Я думаю, что американскому президенту в целом не до этого. Поэтому здесь серьезных изменений, скорее всего, мы не будем наблюдать, — пояснил Дудаков.

Ранее дипломаты постоянного представительства США при ООН временно покинули зал заседаний Совета Безопасности во время выступления французских коллег. После окончания речи они вернулись на свои места.