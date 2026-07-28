В Москве продлили домашний арест сбившему актрису Добромилову байкеру

Дорогомиловский районный суд Москвы на полгода продлил домашний арест мотоциклисту Максиму Завирюхе, который насмерть сбил актрису Ксению Добромилову, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Продлить мужчине домашний арест попросило гособвинение.

Суд <...> удовлетворил ходатайство гособвинителя и продлил на шесть месяцев срок нахождения под домашним арестом в отношении Завирюхи Максима Дмитриевича, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Завирюха признал вину и попросил прощения. Как уточнил его адвокат, мужчина выразил готовность возместить потерпевшей стороне ущерб. Авария произошла во время мотосходки на Большой Дорогомиловской улице. Добромилова в момент ДТП снимала проезды байкеров. Завирюха выехал на заднем колесе, однако не справился с управлением и наехал на девушку.

До этого стало известно, что дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна оказалась одной из последних, кто видел Добромилову накануне ее смерти. Вспоминая события, произошедшие 5 мая, знаменитость отметила, что проезжала мимо, когда Добромилова проводила съемку прямо на проезжей части.