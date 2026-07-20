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20 июля 2026 в 20:22

Известная ростовская байкерша разбилась на «Харлее»

Байкерша из Ростова-на-Дону Sonata погибла в ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Байкерша София Г. из Ростова-на-Дону, известная под псевдонимом Sonata, разбилась на мотоцикле Harley-Davidson и умерла в больнице, сообщил РИА Новости представитель региональной Госавтоинспекции. Авария произошла днем 17 июля на Таганрогской улице, где водитель мотоцикла 1984 года рождения не справилась с управлением и врезалась в бордюр. У женщины остались двое сыновей.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, был доставлен в медицинское учреждение, где в последующем скончался, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской Обороны мотоциклист столкнулся с легковушкой и погиб на месте. От удара автомобиль развернуло в обратную сторону. ДТП случилось около полуночи: 26-летняя девушка на Kia поворачивала на улицу Ткачей и не уступила дорогу встречному байку.

Кроме того, в пресс-службе Госавтоинспекции по Новгородской области сообщили, что в городе Пестово под Великим Новгородом случилось ДТП с участием 15-летнего мотоциклиста. В результате инцидента сам водитель и его 18-летняя спутница были госпитализированы.

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