Сбивший актрису Добромилову мотоциклист сделал заявление в суде

Сбивший актрису Добромилову мотоциклист признал вину

Байкер Максим Завирюха в Никулинском районном суде Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Насмерть сбивший в Москве актрису Ксению Добромилову мотоциклист признал вину и попросил прощения, заявила его адвокат в Никулинском суде столицы. Суд рассматривает ходатайство следствия об аресте фигуранта, сообщает РИА Новости.

Он признал вину, просит прощения, чистосердечно раскаялся, заявил, что готов возместить потерпевшей стороне ущерб, ему плохо, плохо от чувства вины. У него покаянная позиция, — заявила адвокат в суде.

Добромилова родилась в 1991 году в Москве, обучалась в Театральном колледже имени Филатова по специальности «актриса музыкального театра». После окончания учебы она работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, а широкую известность получила после участия в клипе HammAli & Navai «Девочка-война».

Ранее в Сети появились кадры с аварией, в которой погибла актриса Ксения Добромилова. На записи видно, как девушка с фотоаппаратом расположилась на проезжей части. Удар в момент ДТП был настолько сильным, что ее тело отбросило на несколько метров.

До этого стало известно, что авария произошла во время мотосходки. Добромилова в момент ДТП снимала проезды байкеров. Один из участников выехал на заднем колесе, однако не справился с управлением и наехал на девушку. Погибшая была широко известна среди сообщества байкеров.

