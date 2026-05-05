05 мая 2026 в 19:50

Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео

Актриса и фотограф Ксения Добромилова
В Сети появились кадры с аварией, в результате которой погибла модель и актриса Ксения Добромилова. Блогер известна, в частности, по клипу к треку дуэта HammAli & Navai «Девочка-война».

На кадрах видно, как девушка с фотоаппаратом расположилась на проезжей части. Судя по видео, в нее на высокой скорости врезался мотоциклист — транспортное средство упало на бок, и водитель вылетел на дорогу.

Добромилова — актриса Театра Луны и фотограф. Также блогер пользуется популярностью в сообществе мотоциклистов. В 2023 году она уже попадала в аварию на своем байке.

Также источник сообщил, что рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) попал в ДТП на своем Ferrari у Парка культуры в Москве. Авария с участием иномарки, в которой, предположительно, находился музыкант, произошла вечером.

До этого в Казани на улице Краснококшайской произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Момент трагической аварии попал на запись уличной камеры видеонаблюдения. В результате удара водитель мотоцикла получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

