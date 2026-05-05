День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 19:44

Стало известно о ДТП в Москве с известным рэпером на дорогом Ferrari

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что Navai попал в ДТП на Ferrari

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) попал в ДТП на своем Ferrari у Парка культуры. Авария с участием иномарки, в которой, по информации источника, находился музыкант, произошла около 19:30.

Рэпер, как пишут авторы со ссылкой на очевидцев, пытается спрятаться от посторонних и переоделся в другую одежду. По информации источника, к месту ДТП едут сотрудники ГАИ. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее актриса Театра Луны, модель и байкерша Ксения Добромилова попала в ДТП на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Девушку, которая также известна по клипу HammAli & Navai на песню «Девочка-война», увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Позже появилась информация, что Добромилова погибла. По предварительным данным, байкер сбил ее во время мотосходки на Большой Дорогомиловской улице в Москве.

Также в Сети появились кадры с аварией. На записи видно, как девушка с фотоаппаратом расположилась на проезжей части. Удар был настолько сильным, что ее тело отбросило на несколько метров.

Москва
ДТП
Ferrari
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.