Стало известно о ДТП в Москве с известным рэпером на дорогом Ferrari

Стало известно о ДТП в Москве с известным рэпером на дорогом Ferrari Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что Navai попал в ДТП на Ferrari

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) попал в ДТП на своем Ferrari у Парка культуры. Авария с участием иномарки, в которой, по информации источника, находился музыкант, произошла около 19:30.

Рэпер, как пишут авторы со ссылкой на очевидцев, пытается спрятаться от посторонних и переоделся в другую одежду. По информации источника, к месту ДТП едут сотрудники ГАИ. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее актриса Театра Луны, модель и байкерша Ксения Добромилова попала в ДТП на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Девушку, которая также известна по клипу HammAli & Navai на песню «Девочка-война», увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Позже появилась информация, что Добромилова погибла. По предварительным данным, байкер сбил ее во время мотосходки на Большой Дорогомиловской улице в Москве.

Также в Сети появились кадры с аварией. На записи видно, как девушка с фотоаппаратом расположилась на проезжей части. Удар был настолько сильным, что ее тело отбросило на несколько метров.