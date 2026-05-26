26 мая 2026 в 04:30

Холод, дожди и тополиный пух: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 26 мая

Пыльца в Москве сегодня — прогноз на 26 мая
В последнюю неделю весны в Москву и область пришло похолодание. Рассказываем, как это сказывается на пылящих аллергенах, и определяем уровень пыльцы в воздухе в последний майский вторник.

Пыльца в Москве сегодня

Во вторник, 26 мая, температура воздуха продолжит снижаться. Она составит всего +15 градусов. В то же время синоптики прогнозируют осадки. Это хорошая новость, ведь дождь прибьет к земле частицы пыльцы и тополиный пух.

Прогноз пыльцы на 26 мая 2026 года

На данный момент из деревьев в Москве пылят:

  • березы;

  • дубы.

Для обоих аллергенов концентрация пыльцы низкая: до 10 частиц на кубометр. Их пыление близится к скорому концу.

Если говорить про другие растения, то сейчас активны злаки. Но их концентрация также невысока: опять-таки до 10 частиц на кубометр.

Стоит напомнить, что недавно в столице стартовало цветение тополя. Сам по себе белый пух не провоцирует аллергию. Но он собирает и переносит частички пыльцы и грязи. Поэтому, чтобы обезопасить себя, вооружитесь антипыльцевыми сетками и очистителями воздуха с НЕРА-фильтрами, а также не забывайте про влажную уборку.

Берегите себя!

Наш ориентировочный календарь пыления в Москве в 2026 году представлен здесь.

Елизавета Макаревич
