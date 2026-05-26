26 мая 2026 в 04:11

Мошенники начали обманывать туристов через Telegram

Эксперт Кучава сообщил о мошеннической схеме с гидами в Telegram

Мошенники начали создавать в Telegram фейковые туристические чаты, где выдают себя за гидов или обычных путешественников и предлагают отдыхающим экскурсии, сообщил ТАСС эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава. После получения предоплаты злоумышленники исчезают.

Аферисты предлагают совместные поездки и экскурсии, а затем просят заранее перевести деньги. Одним из главных признаков мошенничества являются просьбы о полной предоплате наличными или переводом на личную банковскую карту.

Также насторожить должны отказ от письменного договора, отсутствие чека и попытки подтолкнуть человека к быстрому решению. Эксперт обратил внимание, что злоумышленники часто используют фразы вроде «осталось мало мест» и обещают «суперскидки» в размере 20–30% ниже рыночной стоимости.

Кроме того, туристам посоветовали быть осторожнее с навязчивыми предложениями экскурсий в отелях. По словам Кучавы, иногда отдыхающим обещают насыщенную программу, но в итоге отвозят в магазин или на обычный пляж.

Эксперт подчеркнул, что надежные туроператоры и гиды работают официально, заключают договоры и выдают чеки, а сведения о них можно проверить через Единый федеральный реестр на сайте Минэкономразвития.

Ранее стало известно, что мошенники, работающие в сфере романтических онлайн-афер, чаще всего используют схему фальшивых свиданий. Как пишет источник, они выманивают деньги у пользователей под видом приглашений на различные мероприятия, включая культурные события.

