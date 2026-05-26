26 мая 2026 в 04:33

Мирошник заявил, что новая атака по Киеву поубавит спесь властей Украины

Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что новая атака может поубавить спесь украинских политиков на фоне неспособности систем ПВО сбивать российские ракеты, передает ТАСС. Так дипломат прокомментировал публикации украинских СМИ о ракетах «Орешник».

Мирошник выразил мнение, что украинская сторона замалчивает проблемы в работе западных комплексов противовоздушной обороны. Обсуждение размеров разрушений и последствий ударов используется вместо оценки эффективности ПВО, добавил он.

По словам дипломата, подобная ситуация вызывает обеспокоенность у европейских стран. Украинским политикам ранее советовали держаться подальше от военных объектов и центров принятия решений, напомнил Мирошник.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям заявил: власти Украины сами спровоцировали ответную реакцию со стороны Москвы, активизировав, по оценке российской стороны, террористическую деятельность. По словам дипломата, действия Киева привели к ударам возмездия со стороны России.

Кроме того, страны Запада могут изменить отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда он, по их мнению, перестанет быть востребованным, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, после утраты политической необходимости западные государства постараются дистанцироваться от украинского президента.

