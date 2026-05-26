Трамп идет войной на Кубу: за что на самом деле США хотят посадить Кастро

В середине мая США предъявили заочные обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро по делу о гибели четырех человек в 1996 году. Американский Минюст пригрозил политику смертной казнью, а жители Острова свободы вышли на многотысячные демонстрации в его поддержку. Вашингтон усиливает давление на Гавану — СМИ считают, что в отношении государства могут реализовать «венесуэльский» сценарий. Почему Штаты взялись за остров и что на самом деле угрожает его политической верхушке, — в материале NEWS.ru.

В чем США обвиняют Кастро

Заочные обвинения были предъявлены Кастро 20 мая. 94-летнему политику инкриминируют заговор с целью убийства американских граждан. Речь идет о событиях 1996 года, когда кубинские истребители сбили два гражданских самолета гуманитарной организации «Братья по спасению». Жертвами инцидента стали четыре человека, трое из которых были американцами.

Минюст Штатов подчеркнул: если Кастро признают виновным, ему будет грозить максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы. При этом агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа назвало обвинения частью кампании давления Вашингтона на власти островного государства. Оно напомнило, что республиканец ранее призывал к смене режима на Кубе.

«Америка не будет терпеть государство-изгой, укрывающее враждебные военные, разведывательные и террористические операции всего в 90 милях от американской территории», — гласило его письменное обращение.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко в беседе с NEWS.ru указал на несостоятельность обвинений в адрес Кастро, связанных с событиями 30-летней давности. По его словам, кубинский лидер был явно не единственным причастным к инциденту, при этом военные с Острова свободы защищали воздушное пространство от внешнего вторжения.

«А поскольку самолеты были сбиты над территориальными водами Кубы, вообще никаких вопросов быть не может. Это межгосударственный инцидент, который мог привести к войне, но не привел, потому что весовые категории были разные. Американцы тогда утерлись, а через 30 лет смахнули пыль с этого дела и пытаются извлечь из него какие-то политические дивиденды. На самом деле они просто ищут повод, чтобы обосновать свой удар по Кубе», — полагает аналитик.

Однако политолог-международник, американист Геворг Мирзаян обратил внимание на важный нюанс.

«С точки зрения американских внутренних законов США имеют полное право предъявить обвинения любому — внутреннее право для них важнее международного. Поэтому, когда мы говорим, что с международной точки зрения оснований для преследования нет, американцы говорят, что им все равно, ведь они ориентируются на свое законодательство», — сказал собеседник NEWS.ru.

Есть ли угроза для Кастро

Вскоре после заявлений американского Минюста тысячи кубинцев собрались у посольства США в Гаване, чтобы выразить протест против предъявления обвинений Кастро. Митинг в том числе посетили действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель и премьер-министр Мануэль Марреро Крус. Самого Кастро не было, но присутствовали члены его семьи.

«Пока я жив, я буду оставаться в авангарде революции, одной ногой стоя в стременах», — передал слова экс-лидера депутат парламента Херардо Эрнандес.

Издание The New York Times пишет, что США могут использовать против Кастро тот же сценарий, что и в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который в начале января был захвачен вместе с супругой в резиденции в Каракасе и насильно вывезен в США, где сейчас пребывает под арестом.

Ткаченко считает: после той истории ничего исключать нельзя. Однако ситуация на Кубе далека от венесуэльской.

«Мы все думали, что Венесуэла — крупное, мощное государство, уж оно своего лидера может защитить. А вместо этого — предательство плюс вероломство. Сегодняшние международные отношения богаты всякими такими инновациями, в соответствии с которыми американцы могут попытаться провести спецоперацию. У них явно есть агентура на самой Кубе. Но мне кажется, что все-таки в отличие от Венесуэлы, где коррупция проела все — и власть, и бизнес, и энергетический сектор, — на Кубе такого пока не отмечается», — подчеркнул он.

Зачем Трампу нужна Куба

На ситуацию вокруг Кубы отреагировали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает любое вмешательство во внутренние дела государства, и подчеркнула: российские власти будут оказывать активную поддержку кубинскому народу.

Однако пока Штаты продолжают усиливать давление на островное государство. В начале мая Вашингтон ввел новые санкции против кубинских чиновников, а 20-го числа стало известно, что в Карибское море вошла ударная авианосная группа США во главе со старейшим американским авианосцем USS Nimitz. 23-го газета Financial Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Штаты хотят отстранить от власти в Гаване Мигеля Диас-Канеля.

Ткаченко отметил, что авианосцы могли бы пригодиться США, если бы они решили бомбить остров. Однако для проведения наземной операции на Кубе Штатам понадобились бы совершенно другие корабли и иные по масштабам ресурсы.

«Для десантной операции необходимы эсминцы, корветы, которые обеспечат господство в воздухе, нейтрализуют систему береговой защиты и высадят некий корпус морских пехотинцев. Речь должна идти не меньше чем о 100 тысячах пехотинцев, которые должны будут установить контроль над Кубой. И, конечно, как только это все начнется, Куба нанесет удар по военной базе Гуантанамо — там еще несколько тысяч американских солдат, но фактически незащищенных. Поэтому я пока не могу себе представить сценарий наземной операции», — подчеркнул он.

Мирзаян же полагает: Трамп пока рассчитывает, что ему удастся продавить кубинские власти на уступки за счет угроз применения силы. Если Гавана не сдастся, то Вашингтону придется принимать сложные решения — либо начинать военную операцию, либо признать свое поражение.

«Сама по себе кубинская операция, как бы она сейчас ни проходила — военным путем или военно-дипломатическим, — рассматривается Белым домом как попытка оправдаться или даже полностью прикрыть свой провал на Ближнем Востоке. Причем сделать это необходимо перед промежуточными выборами в Конгресс США. С точки зрения и социологии, и экономики, даже, как ни странно, внутренней политики, победа на Кубе, если она будет достигнута, станет гораздо более весомым фактором в глазах населения, чем поражение в Иране», — заключил американист.

