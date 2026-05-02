Самый большой позор: как США придумали бен Ладена, а потом убили его

2 мая 2011 года американские спецслужбы ликвидировали Усаму бен Ладена — лидера организации «Аль-Каида» (признана в РФ террористической. деятельность запрещена) — международного террориста № 1. Он скрывался почти 10 лет после самого громкого теракта в истории — атаки на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Почему можно говорить, что США сами развязали руки бен Ладену, из-за чего он объявил Штатам войну и в конце концов был ликвидирован своими покровителями, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об операции США по уничтожению бен Ладена

С 2005 года бен Ладен скрывался в окруженном горами городе Абботтабад на севере Пакистана в укрепленном особняке. Дом напоминал осажденную крепость: туда не стали проводить телефонные линии и интернет-кабели, там почти не было окон, а вокруг комплекса возвышались стены с колючей проволокой.

Внутри не было никакой роскоши. Семья террориста жила почти в полной изоляции от окружающего мира. Они практически не выходили из дома и избегали контактов с людьми. Лишь к 2010 году с помощью местного осведомителя и записей с камер наблюдения сотрудники ЦРУ заметили в городе Пешавар на севере Пакистана человека, который подходил под описание одного из ключевых помощников бен Ладена. Проследив за боевиком, американские спецслужбы нашли дом, где жил сам террорист.

Операция по ликвидации бен Ладена носила название «Копье Нептуна». Она длилась всего около 40 минут, притом что подготовка к ней шла годами.

2 мая 2011 года два модифицированных «невидимых» вертолета Black Hawk вылетели из Афганистана в сторону Пакистана. На борту были 23 спецназовца SEAL Team 6 (»морские котики»). При высадке один вертолет попал в воздушную яму из-за высоких стен особняка и совершил жесткую посадку. Спецназ не пострадал и продолжил штурм. Группа разделилась: одни зачищали гостевой домик, другие — основной, этаж за этажом. Бен Ладен был обнаружен на третьем этаже. При попытке потянуться за АК-47 он был застрелен. Из Белого дома за рейдом в прямом эфире наблюдал тогдашний президент США Барак Обама.

Американские солдаты спускаются с вертолета UH-60 Black Hawk Фото: US Army/Global Look Press

Почему власти США проигнорировали сигналы о готовящихся терактах 11 сентября 2001 года

В 2004 году «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке. К тому времени бен Ладен уже несколько лет находился в бегах, поскольку США объявили войну международному терроризму и основной целью в Вашингтоне назвали поимку и уничтожение основателя организации — самого Усамы.

Примечательно, что до 11 сентября 2001 года спецслужбы США получали десятки сигналов о готовящихся атаках. В частности, российские коллеги передавали им данные, что террористы тренируются использовать самолеты в качестве снарядов. Но в Вашингтоне эти угрозы не посчитали достаточно серьезными.

Возможно, в США проигнорировали все предупреждения, потому что сами хотели этого теракта, считает политолог-международник, американист Геворг Мирзаян. Им нужны были повод и оправдание, чтобы развернуть большую войну на Ближнем Востоке. Однако, по его словам, есть и другая версия, гораздо более правдоподобная.

«Информация о том, что на территории США будет совершен теракт, поступает постоянно. Поэтому на какие-то сообщения уже просто не обращают внимания — особенно если их считают бездоказательными или малореалистичными, — пояснил эксперт NEWS.ru. — К тому же то, что сделали боевики бен Ладена, раньше никто не делал. Это был инновационный момент в истории терроризма. Вероятно, никто не мог поверить, что такое возможно. Ну, учатся они на пилотов. Ну, угонят самолеты — просто угонят, и все. Но угнать и направить их на ключевые американские здания? Для этого надо было очень постараться».

Одна из башен Всемирного торгового центра после взрыва, 11 сентября 2001 года Фото: Chris Trotman/DUOMO/PCN/Global Look Press

Что известно о контактах бен Ладена с ЦРУ

Вскоре после терактов 11 сентября 2001 года французская газета Le Figaro рассказала о контактах бен Ладена с американским Центральным разведывательным управлением. Газета утверждала, что в июле того года он встречался в Дубае с представителем ЦРУ.

По сведениям издания, террорист с 4 по 14 июля 2001 года проходил обследование в американском госпитале в Дубае. Там и произошла его встреча с американским разведчиком. Об этом газете сообщил источник из администрации госпиталя.

Почему бен Ладен повернул оружие против США

Когда в 1989 году закончилась афганская война, люди, привыкшие делать деньги на крови, в ряде случаев оказались не у дел и стали искать для себя новый объект приложения сил, отметил политолог Юрий Светов. Так возникли разнообразные структуры, которые сегодня запрещены в Российской Федерации, включая и «Аль-Каиду».

«И Усама бен Ладен — выходец из очень богатой семьи, делавшей бизнес на строительстве, — сумел стать руководителем этих структур, пользуясь поддержкой ЦРУ, — рассказал эксперт NEWS.ru. — А потом он, видимо, решил, что в состоянии решать свои задачи до конца. Но нет ответа на вопрос, действительно ли бен Ладен стоял за терактами 11 сентября 2001 года в США. Американцы оправдывали вторжение в Афганистан тем, что якобы ищут там подчиненные бен Ладену структуры. Он, видимо, был хорошим учеником, поэтому мог долгое время прятаться. Но потом ЦРУ все же нашло его следы, атаковало и убило. Вчера ты был помощником спецслужб США, мы тебе помогали. Сегодня ты перестал выполнять приказы хозяина — мы тебя убьем без суда и следствия».

Жители США на месте трагедии во Всемирном торговом центре в день убийства Усамы бен Ладена, 2 мая 2011 года Фото: b09/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как американцы способствовали появлению террористов типа бен Ладена

Утверждение, что США «сами взрастили» бен Ладена, спорное, считает Мирзаян. Это означало бы, что Соединенные Штаты управляли им, направляли, давали деньги и так далее. Действительно, Вашингтон и его разведка поддерживали различных исламистов, воевавших против Советского Союза в Афганистане. Один из них — бен Ладен.

«Это позволяет ряду российских экспертов утверждать, что американцы его взрастили, но это не совсем правильно, — отметил эксперт. — Американцы действительно создали питательную почву для появления таких людей, как бен Ладен: поддерживая Израиль, тиражируя несправедливость на Ближнем Востоке. Их действия привели к тому, что целый пласт молодых, образованных, в общем-то, не бедствующих арабов вдруг вдохновился борьбой за общеарабское дело, за справедливость и объявил Америке то, что они называют джихадом».

Читайте также:

Все ненавидят Нетаньяху: Трамп умывает руки — когда США «кинут» Израиль

Террористы атакуют Мали: что с Африканским корпусом, ситуация 27 апреля

«Наш парень Саддам». Лидер Ирака поверил США и потерял все: как это было