Россиянин отправился в СИЗО за 17 денежных переводов террористам

Воронежский областной суд отправил под стражу 62-летнего местного жителя, подозреваемого в поддержке радикальных группировок, рассказали ИС «Вести» в пресс-службе УФСБ по области. Силовики установили, что задержанный успел совершить 17 денежных переводов на банковский счет организации, признанной в России террористической.

На основании собранных материалов следователи возбудили в отношении фигуранта уголовное дело. В настоящее время сотрудники ведомства продолжают проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга, который готовил диверсионно-террористический акт по заданию украинской разведки. Задержанный вел переписку с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины, фотографировал указанную местность и должен был установить там видеокамеру, однако обещанные $8,5 тыс. (616 тыс. рублей) он так и не получил.

До этого россиянина приговорили к семи годам колонии общего режима за призывы к экстремистской деятельности. Он призывал в интернете к разрушению Крымского моста и оправдывал действия ВСУ.