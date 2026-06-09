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09 июня 2026 в 09:47

Жителя Петербурга задержали за помощь украинской военной разведке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил диверсионно-террористический акт по заданию украинской военной разведки, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России. Задержанный вел переписку с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины, фотографировал указанную местность и должен был установить там видеокамеру, однако обещанные $8,5 тыс. (616 тыс. рублей) он так и не получил.

Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1974 года рождения. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый инициативно вступил в интернет-общение с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по указанию куратора осуществлял подготовку к диверсионно-террористическому акту, — заявили в ФСБ.

Из видеозаписи, на которой зафиксированы показания задержанного, следует, что он занимался фотосъемкой определенной территории и должен был установить там видеокамеру. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с коллегами из ФСИН предотвратили теракт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области. Нападение готовил осужденный мужчина, который является активным сторонником международной террористической организации.

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