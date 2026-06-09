Силовики сорвали подготовку теракта в ульяновской колонии ФСБ и ФСИН сорвали теракт с убийством сотрудников в ульяновской колонии

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с коллегами из ФСИН предотвратили теракт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Нападение готовил осужденный мужчина, который является активным сторонником международной террористической организации.

Федеральной службой безопасности совместно со ФСИН России предотвращен террористический акт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области, планировавшийся сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации, — отметили в ведомстве.

Оперативники выяснили, что 41-летний заключенный собирался совершить убийства сотрудников исправительной колонии. Нападение на конвоиров и администрацию мужчина планировал приурочить к началу празднования мусульманского праздника Курбан-байрам. Силовики сработали на опережение и задержали злоумышленника еще на стадии подготовки преступления. Благодаря своевременным действиям спецслужб никто из персонала колонии не пострадал, а самому учреждению не было нанесено никакого имущественного ущерба.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Новороссийска, который по заданию СБУ планировал взорвать пассажирский поезд. Мужчина 1993 года рождения сам вышел на связь с украинскими кураторами через мессенджер Telegram.