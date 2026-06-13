Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 июня

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 июня

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 13 июня?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 13 июня

В ночь на 13 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — написал он в МАКСе.

Незадолго до этого Развожаев сообщил, что в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Кроме того, в Стародубе Брянской области из-за атаки дрона ВСУ пострадала мирная жительница. В поселке Суземка двое человек получили ранения в результате удара дрона-камикадзе. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«В Стародубе в результате атаки FPV-дрона ранения получила мирная жительница. <...> В поселке Суземка двое мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, и один из пострадавших скончался», — написал он в МАКСе.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что были сбиты два БПЛА, летевших на столицу.

«Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в МАКСе.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Российские средства ПВО за ночь с 11 на 12 июня сбили 231 беспилотник ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. БПЛА уничтожили в 16 регионах, а также над акваторией Азовского моря.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 231 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Астраханской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областях. Кроме того, беспилотники сбили в Московском регионе, в Крыму и Татарстане.

Женщина пострадала при детонации дрона ВСУ на территории частного дома в Грайвороне, сообщил оперштаб Белгородской области. Местная жительница получила осколочные ранения грудной клетки и бедра, ей оказали медицинскую помощь.

«Пострадала мирная жительница. В городе Грайвороне FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что грузовые автомобили повреждены после атак ВСУ на город Шебекино и село Ржевка. При этом в Новой Таволжанке сгорел частный дом.

Расчеты противовоздушной обороны вместе с мобильными огневыми группами отразили массированный налет украинских беспилотников на Херсонскую область, уничтожив 22 ударных дрона, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Противник, по его словам, продолжает попытки наносить удары по гражданской инфраструктуре региона, но военные действуют четко и слаженно.

«Очередная волна вражеских БПЛА отражена. Силами войск ПВО и мобильных огневых групп уничтожены 22 ударных дрона ВСУ. Противник продолжает пытаться атаковать гражданскую инфраструктуру Херсонской области. Наши военные действуют четко и слаженно, защищая людей и важные объекты региона», — говорится в сообщении.

Силы ПВО отразили массированную беспилотную атаку на Тольятти, сообщил глава городского округа Илья Сухих в своем канале в МАКСе. По его словам, в результате атаки был поврежден промышленный объект. Пострадавших нет.

«Сегодня утром, в праздничный для нашей страны день, укронацисты совершили массированную беспилотную атаку на Тольятти. Средства ПВО и мобильные огневые группы отразили удар. В результате падения БПЛА зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте. Пострадавших нет», — написал он.

Сухих добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме.

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