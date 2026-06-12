Гришино, Охримовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 12 июня

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 12 июня? Что происходит у Александровки, Василевки, Волчанска, Гришино, Избицкого, Ильиновки, Константиновки, Липцев, Липовки, Лосевки, Масляковки, Новодмитровки, Отрадного, Охримовки, Рай-Александровки, Северска, Сергеевки, Святогорска, Степановки, Харькова и Чугуева?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ расширяют подконтрольные территории к северу от Новоалександровки, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Идут бои за Мирное. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются западнее Константиновки. Под контроль взят населенный пункт Роскошное. Есть продвижение севернее Ильиновки. В самой Константиновке продолжаются бои, ВС РФ вышли на северо-восточные окраины города. На Краснолиманском направлении сообщается о продвижении в районе Коровьего Яра. В Красном Лимане идут бои. Харьковский фронт. На Волчанском направлении идут бои в Лосевке. Продолжаются бои на окраинах населенного пункта Казачья Лопань», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

ВС России на Сумском направлении нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Катериновки, Могрицы, Великой Чернечины, Березы, Толстодубово, Малой Слободки, Краснополья и поселка Хотень, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«На Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Варваровки, Волоховского, Избицкого, Колодезного, Катериновки, Веселого, Слобожанского и села Уды. Штурмовые ВС РФ продолжают наступательные действия в районе крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись на 10 участках до 500 метров. ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Охримовка. Стрелковые бои также продолжаются в лесных массивах Волчанского района, наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по вскрытым целями противника. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

В районе Волчанска подразделения ВС РФ осуществляют маневр по выравниванию позиций и переходят на заранее подготовленные рубежи для усиления плотности обороны, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Наши штурмовики ведут стрелковые бои в населенном пункте Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского участка. Боевые действия продолжаются на окраинах населенного пункта Казачья Лопань. Красноармейское направление. В районе Гришино наши войска сместили линию боевых действий за Новоалександровку и ведут охват Шевченко с юго-запада и запада. Также продвинулись севернее от Новоалександровки в направлении Доброполья. Западнее идут бои за Мирное, украинские военнослужащие укрываются в селе в районах зеленых насаждений и посадках у реки», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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