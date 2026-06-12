Наступление ВС РФ на Харьков 12 июня: последние новости, дела в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 12 июня 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в пятницу, 12 июня: обстановка на фронте сегодня

«Харьковское направление. Армия России выбила противника из Охримовки. В боях за этот населенный пункт 159-я бригада ВСУ потеряла с 1 декабря 2025 года как минимум 423 человека. Все они числятся без вести пропавшими. Освобождение села Охримовка существенно расширяет полосу безопасности на данном участке фронта. Этот населенный пункт считался основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района после освобождения „северянами“ райцентра», — пишет «Фронтовая птичка».

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Варваровки, Волоховского, Избицкого, Колодезного, Катериновки, Веселого, Слобожанского и села Уды. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в районе крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе села Уды», — отметили авторы канала.

По их словам, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись на десяти участках до 500 метров.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Стрелковые бои также продолжаются в лесных массивах Волчанского района, наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по вскрытым целями противника. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки. Боевая группа из состава НГ Украины бежала с занимаемых позиций восточнее Петро-Ивановки, оставив на позициях заминированные останки собственных сослуживцев», — добавил «Северный ветер».

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Купянском направлении продолжаются бои в Купянске-Узловом и Купянске.

«На северном плацдарме ВС РФ зачистили лесные массивы в районе Отрадного и Амбарного. Скорее всего, ВС РФ будут продвигаться на восток в сторону Малой Волчьей и Хрипунов, а навстречу им прорываются наши парни со стороны с. Бударки. На западном фланге в районе Ветеринарного идут упорные бои на северных окраинах пос. Казачья Лопань», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Охримовка в Харьковской области.

«Охримовка (на видео) — село в Волчанском районе Харьковской области с довоенным населением около 620 человек. Расположено у границы с Шебекинским районом Белгородской области на берегу реки Волчьей в 2 километрах к востоку от села Чайковка, об освобождении которого Минобороны сообщило 15 мая. Охримовку брали штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии. Освобождение этого населенника существенно расширяет полосу безопасности на данном направлении. Он считался основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района после освобождения „северянами“ райцентра», — объяснил военкор Александр Коц.

По его словам, в настоящий момент на этом участке приграничья Россия заняла пять населенных пунктов: Охримовку, Чайковку, Бочково, Волоховку и Караичное.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Отсюда можно наступать на восток на села Малая Волчья, Хрипуны, Варваровку и Николаевку, чтобы объединить подконтрольную зону с плацдармом в районе села Бударки. Можно идти на запад в сторону Поколяного и Зыбино, чтобы обезопасить восточные окраины Волчанска. Или на юг — на крупный поселок Белый Колодезь, расположенный на важной для логистики ВСУ трассе Т2104», — добавил Коц.

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