Наступление ВС РФ на Запорожье 12 июня: последние новости, Малая Токмачка

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 12 июня 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в пятницу, 12 июня: обстановка на фронте сегодня

«Боевые дроны армии России вышли на патрулирование автомобильных дорог Запорожской области. Во время боевого патрулирования уже уничтожено несколько дронов противника, которые заходили на атаку гражданских автомобилей. Администрация губернатора и правительства Запорожской области в тесном взаимодействии с подразделениями армии России работает над скорейшей и полной блокировкой всех попыток противника дестабилизировать обстановку и пресечением террористических атак. Обстановка остается напряженной, но контролируемой. Безопасность жителей области — наша абсолютная задача», — заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Военкор Андрей Руденко рассказал, что операторы ударных БПЛА группировки войск «Восток» сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«В ходе воздушной разведки были вскрыты маршруты переброски вражеских резервов. Националисты пытались подвезти живую силу на позиции для накопления и последующего проведения контратак. Данные о перемещении вражеской техники передавались в режиме реального времени расчетам ударных дронов. Часть боевых машин поражалась нашими операторами в ходе „свободной охоты“. Для гарантированного уничтожения техники на скрытных маршрутах также активно применялась тактика засад. На участках путей выдвижения были уничтожены несколько боевых бронированных машин „Козак“, бронеавтомобили HMMWV, а также автомобильная техника с живой силой внутри», — добавил он.

«Рыбарь» пишет, что в Сети появились свидетельства наращивания ВСУ присутствия на востоке Степногорска, а также занятия новых позиций к юго-востоку от этого города.

«Украинские формирования попытались занять несколько опорных пунктов на рубеже Каменское — Степовое. Кадры с ударами по этим лесополосам появляются уже не первый раз. А значит, противник сохраняет возможность действовать южнее рубежа Степногорск — Павловка, где продолжаются бои за небольшие опорники в лесополосах. По мере занятия противником новых рубежей в окрестностях Степногорска весьма вероятны дальнейшие атаки украинских формирований на Плавни и Каменское. В районе Орехова обстановка пока остается прежней. Идут позиционные бои на подступах к Новоандреевке, Новоданиловке и Малой Токмачке. Изменений зон контроля отсюда не наблюдается. Сложностей на направлении добавляет еще и то, что украинские формирования вот уже которую неделю продолжают систематические удары по Каменке-Днепровской, Энергодару и остальным населенным пунктам в окрестностях Запорожской АЭС», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Стрингер/NEWS.ru

«Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области, Сорочино, Новоселовка, Барвиновка и Лесное Запорожской области. ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, бронетранспортер Stryker, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину Oshkosh M-ATV производства США, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, девять автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, 15 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.

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