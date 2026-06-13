В небе над Севастополем заработала ПВО

В небе над Севастополем заработала ПВО Развожаев: силы ПВО отбивают воздушную атаку ВСУ на Севастополь

Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он также призвал жителей соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах, — обратился к горожанам мэр Севастополя.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за сутки сбили 185 украинских дронов самолетного типа в воздушном пространстве регионов России и над акваторией Азовского моря. Атакам подверглись 13 регионов страны.

До этого пресс-служба Минобороны России передавала, что операторы ударных дронов из группировки войск «Восток» уничтожили хорошо укрепленный опорный пункт украинских сил в Запорожской области. Позиции противника были обнаружены в ходе воздушной разведки, которую провели расчеты подразделения войск беспилотных систем.