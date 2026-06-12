Силы ПВО отбили массированную атаку БПЛА на российский регион

Расчеты противовоздушной обороны вместе с мобильными огневыми группами отразили массированный налет украинских беспилотников на Херсонскую область, уничтожив 22 ударных дрона, сообщил в МАКСе губернатор региона Владимир Сальдо. Противник, по его словам, продолжает попытки наносить удары по гражданской инфраструктуре региона, но военные действуют четко и слаженно.

Очередная волна вражеских БПЛА отражена. Силами войск ПВО и мобильных огневых групп уничтожены 22 ударных дрона ВСУ. Противник продолжает пытаться атаковать гражданскую инфраструктуру Херсонской области. Наши военные действуют четко и слаженно, защищая людей и важные объекты региона, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в воздушном пространстве региона. По словам руководителя области, обошлось без пострадавших и разрушений.

Кроме того, в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили, что прифронтовой город Каменка-Днепровская в Запорожской области подвергся мощной атаке со стороны украинских дронов. По сведениям властей, налет начался утром и сопровождался десятью взрывами.