Украинские БПЛА атаковали Ульяновскую область

Средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Ульяновской областью, сообщил в своем канале на платформе МАКС губернатор региона Алексей Русских. По словам главы области, жертв и материального ущерба в результате инцидента нет.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Места падения зафиксированы на территории Новоспасского и Старокулаткинского районов, — говорится в сообщении.

Ранее администрация Каменско-Днепровского муниципального округа сообщила, что находящийся вблизи линии фронта город Каменка-Днепровская Запорожской области подвергся массированному удару украинских беспилотников. По данным властей, атака началась в утренние часы и привела к 10 взрывам.

Кроме того, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате ударов украинских ударных дронов по территории ДНР пострадали четверо гражданских лиц. По его словам, ранения получили жители Горловки и Енакиево, которым была оказана вся необходимая врачебная помощь.