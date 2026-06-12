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12 июня 2026 в 11:39

Украинские БПЛА атаковали Ульяновскую область

Два украинских беспилотника сбили над Ульяновской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Ульяновской областью, сообщил в своем канале на платформе МАКС губернатор региона Алексей Русских. По словам главы области, жертв и материального ущерба в результате инцидента нет.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Места падения зафиксированы на территории Новоспасского и Старокулаткинского районов, — говорится в сообщении.

Ранее администрация Каменско-Днепровского муниципального округа сообщила, что находящийся вблизи линии фронта город Каменка-Днепровская Запорожской области подвергся массированному удару украинских беспилотников. По данным властей, атака началась в утренние часы и привела к 10 взрывам.

Кроме того, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате ударов украинских ударных дронов по территории ДНР пострадали четверо гражданских лиц. По его словам, ранения получили жители Горловки и Енакиево, которым была оказана вся необходимая врачебная помощь.

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Алексей Русских
атаки БПЛА
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