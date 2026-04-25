25 апреля 2026 в 05:00

Все ненавидят Нетаньяху: Трамп умывает руки — когда США «кинут» Израиль

Отношения между США и Израилем становятся кризисными, пишет Financial Times (FT). Причина — резкая риторика и манипуляции Биньямина Нетаньяху, который всеми силами пытается продлить войну Штатов с Ираном. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены, что дальнейшее расхождение Вашингтона и Тель-Авива неизбежно. Насколько реальна угроза разрыва американо-израильских отношений и какими проблемами это обернется для Нетаньяху — в материале NEWS.ru.

Что происходит между США и Израилем

FT сообщает, что отношение Израиля и США переживают исторический перелом: резкая риторика Биньямина Нетаньяху и его попытки манипулировать президентом Штатов Дональдом Трампом отвернули от него не только американскую общественность, но и элиты, которые исторически были положительно настроены по отношению к Тель-Авиву.

Издание приводит результаты опроса исследовательского центра Pew, согласно которому 60% американцев уже относятся к Израилю недоброжелательно. Среди молодежи этот показатель даже выше.

«По мере того как поколение бэби-бумеров уходит из жизни, антиизраильские настроения в Америке, вероятно, будут расти. Все меньше американцев воспринимают Израиль как Давида, который противостоит Голиафу арабского мира. Все больше людей связывают Израиль с жестким милитаризмом», — пишет колумнист Эдвард Лус.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru согласился с этой точкой зрения.

«На текущий момент израильское лобби сжигает остатки своего политического капитала, который у них был на Западе. Это касается и Соединенных Штатов, и Европы. Отношение к Израилю резко ухудшилось на уровне общества — и в Америке, и в европейских странах», — уверен эксперт.

Женщина стоит перед поврежденными зданиями в Тегеране после обстрела со стороны Израиля Женщина стоит перед поврежденными зданиями в Тегеране после обстрела со стороны Израиля Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press

За что в США невзлюбили Нетаньяху

FT не исключает, что в какой-то момент Вашингтон и Тель-Авив могут окончательно разругаться и причиной конфликта станет Иран. Трамп, как пишет колумнист Лус, будет вынужден заключить сделку с Тегераном. Но, какими бы ни были условия этого соглашения, Нетаньяху почти наверняка будет против.

«Американцы наблюдали, какое влияние оказал Нетаньяху, убедив Трампа, что нападение на Иран — хорошая идея. <…> Нетаньяху не был кукловодом, дергающим за ниточки, но его умение убедить Трампа действовать в интересах Израиля сыграло важную роль», — подчеркнул автор.

Политолог Ростислав Антонов в разговоре с NEWS.ru подтвердил: Нетаньяху фактически пытается навязать Штатам свою волю. И представителям американских элит это очень не нравится.

«Как говорят: „поэт в России больше, чем поэт“. Так и Израиль — это не просто страна, зажатая между арабскими государствами. Это в первую очередь продукт многолетней работы еврейского международного лобби и спецслужб этой страны. Исторически сложилось так, что Израиль стал главным лоббистом интересов США на Ближнем Востоке. Но сейчас назрел конфликт между Вашингтоном и Тель-Авивом, поскольку на данном этапе, как говорят в среде тех же спецслужб, стало непонятно, „кто у кого в разработке“», — объяснил он.

Попытки Нетаньяху доминировать раздражают как американских демократов, так и часть республиканцев, уверен Дудаков.

«Серьезные брожения наблюдаются в обеих партиях. На предстоящих выборах в конгресс, я думаю, изберется очень много левых и ультралевых политиков от Демпартии, которые будут продавливать жесткую линию в отношении Израиля и выступать в том числе за введение санкций против еврейского государства», — считает американист.

Что ждет отношения Израиля и США

Газета The New York Times в начале апреля сообщила, что между Трампом и Нетаньяху разгорелся кулуарный конфликт из-за расхождения их позиций по Ирану. При этом издание отмечало, что израильский премьер, не желая публичной конфронтации с американским президентом, скорее всего, будет пытаться повлиять на него в частном порядке, чтобы или продолжить войну, или хотя бы сделать переговоры с Исламской Республикой более жесткими.

Антонов считает, что фанатизм, с которым Нетаньяху бьется против Тегерана, уже вызывает опасения у американцев. В своем отношении к Ирану он все больше походит на римского сенатора Марка Порция Катона Старшего, который постоянно, как мантру, повторял: «Карфаген должен быть разрушен», заметил эксперт.

«Нетаньяху во время всей своей политической карьеры повторял: „Иран должен быть разрушен“ — и вот наконец он нашел американского президента, который согласился с ним на эту авантюру. Нашел потому, что многие годы влияние еврейского лобби в США стабильно и поступательно росло. И все было бы для США и Трампа хорошо, если бы после уничтожения лидеров Ирана это государство „посыпалось“, но Тегеран устоял. И сейчас в Штатах элиты видят, что сама по себе эта война — огромная проблема для их государства по экономическим, политическим и репутационным причинам», — заявил эксперт.

Дудаков в свою очередь обратил внимание: у Нетаньяху и Израиля по-прежнему много союзников в Вашингтоне.

«Трамп и его команда в полной мере поддерживают Израиль потому, например, что у Трампа в команде много так называемых христианских сионистов вроде Пита Хегсета, для которых эта война носит еще и религиозный характер», — отметил он.

Однако для Трампа нынешний президентский срок — последний. И после его ухода пересмотр контактов США с Израилем, полагает эксперт, будет неизбежным.

«В 2028 году любой новый президент США, будь то демократ Гэвин Ньюсом либо республиканец Вэнс, будет пересматривать отношения с Израилем. И будет сокращать американское участие в делах Ближнего Востока. Долгосрочно это будет иметь негативные последствия для Иерусалима. Потому что Израиль сильно зависим от США и в экономической, и в финансовой сфере. Америке достаточно перекрыть поставки авиабомб или запчастей для израильских ВВС. И на этом военная машина Израиля может просто-напросто надорваться», — резюмировал Дудаков.

