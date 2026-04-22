Стало известно, что требовали США на переговорах с Ираном Посол Ирана Хосейниан: США на переговорах требовали участия в управлении Ормузом

В ходе переговоров в Исламабаде американская сторона потребовала участия в управлении Ормузским проливом вместо Омана, рассказал ТАСС посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан. По его словам, США также пытались обсудить вопросы доступа к иранскому обогащенному урану.

Ход переговоров в отдельных моментах был позитивным, а позиции сторон были близки, подчеркнул посол. Однако, отметил он, ряд требований США стали предметом споров.

В Тегеране подчеркнули, что считают подобные инициативы неприемлемыми с точки зрения суверенитета страны. Там также заявили: Ормузский пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, что исключает внешнее вмешательство в его управление.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Свои слова он подкрепил просьбой руководства Пакистана.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, американский министр обороны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф экстренно прибыли в Белый дом. Их визит произошел на фоне сообщений о переносе вылета Вэнса в Пакистан для переговоров с Ираном.