Раскрыта судьба унесенного течением реки Терек подростка

Тело подростка, которого унесло течением реки Терек в дагестанском Кизляре, обнаружили спасатели и добровольцы, сообщили РИА Новости в городской администрации. Поиски продолжались с 12 июня и осложнялись погодными и гидрологическими условиями.

Тело утонувшего в Тереке подростка нашли рано утром. Добровольцы и спасатели обнаружили утонувшего недалеко от места, откуда он нырнул в реку, — сказала собеседница агентства.

В пятницу, 12 июня, около 14:30 мск в систему 112 в Кизляре поступило сообщение о том, что возле пешеходного моста на улице Набережной течением унесло подростка. Спустя несколько минут очевидцы сообщили, что видели мальчика, прыгнувшего в реку и подававшего сигналы о помощи.

К поисковой операции привлекли более 60 спасателей и добровольцев, а также две единицы техники. Поиск затрудняли сильное течение и высокий уровень мутной воды. Для проведения операции удалось договориться о перекрытии подачи воды через гидроузел, после чего ранним утром поиски были возобновлены.

Ранее пресс-служба Самарского Следственного комитета сообщила, что один из двух подростков утонул при попытке переплыть протоку на самодельном плоту. Трагедия произошла днем 11 июня вблизи острова Рождественский.