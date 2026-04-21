21 апреля 2026 в 23:34

США продлили перемирие с Ираном

Трамп продлил перемирие с Ираном по просьбе Пакистана

Фото: Graeme Sloan/Pool/ Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Он объяснил решение просьбой руководства Пакистана.

Американский лидер заявил, что власти Пакистана, которые выступают посредниками между Вашингтоном и Тегераном, обратились к США с просьбой приостановить нанесение ударов по Ирану. Пакистанская сторона хочет получить время, чтобы руководство и представители страны выработали единое предложение, уточнил Трамп.

Поэтому я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду и оставаться готовыми и способными к действиям, а также продлить перемирие до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры так или иначе, — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Иран часто срывал договоренности о перемирии. Американский лидер не объяснял, с чем связаны его слова. Он также не предоставил подтверждений своим обвинениям.

Позже аналитики предположили, что противоречивые публичные высказывания президента США подрывают переговорный процесс между сторонами. Тегеран относится с глубоким недоверием к Белому дому, а заявления Трампа лишь усилили эту неопределенность.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
