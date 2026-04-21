США продлили перемирие с Ираном Трамп продлил перемирие с Ираном по просьбе Пакистана

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Он объяснил решение просьбой руководства Пакистана.

Американский лидер заявил, что власти Пакистана, которые выступают посредниками между Вашингтоном и Тегераном, обратились к США с просьбой приостановить нанесение ударов по Ирану. Пакистанская сторона хочет получить время, чтобы руководство и представители страны выработали единое предложение, уточнил Трамп.

Поэтому я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду и оставаться готовыми и способными к действиям, а также продлить перемирие до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры так или иначе, — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Иран часто срывал договоренности о перемирии. Американский лидер не объяснял, с чем связаны его слова. Он также не предоставил подтверждений своим обвинениям.

Позже аналитики предположили, что противоречивые публичные высказывания президента США подрывают переговорный процесс между сторонами. Тегеран относится с глубоким недоверием к Белому дому, а заявления Трампа лишь усилили эту неопределенность.