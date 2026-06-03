Дрон ударил по задней части автобуса в ДНР, где было больше всего пассажиров

Дрон ударил по задней части автобуса в ДНР, где было больше всего пассажиров Дрон ВСУ ударил по скоплению пассажиров в автобусе в Енакиево

Украинский дрон ударил по задней части рейсового автобуса Москва — Симферополь в городе Енакиево ДНР, где находилось больше всего пассажиров, сообщил корреспондент ТАСС. По информации издания, рядом с местом атаки лежат осколки стекол и обшивки.

Повреждения также получили стоящие рядом дома и здание одного из магазинов. Енакиево располагается в десятках километров от линии соприкосновения. В агентстве уточнили, что детекторы дронов продолжают фиксировать рядом с местом атаки БПЛА.

Ранее в Донецкой Народной Республике запустили круглосуточную горячую линию после атаки украинского дрона на рейсовый автобус в Енакиево. Пользователи могут обратиться по вопросу восстановления сгоревших документов и взаимодействия с больницами, госпиталями в поиске родственников.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал усилить удары по военным объектам Украины после обстрела гражданского автобуса в ДНР. Он отметил, что произошедшее является целенаправленным актом агрессии против беззащитных людей.